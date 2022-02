Juso-Chefin gegen Nord Stream 2

Berlin. Die Vorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal, hat dafür plädiert, die Gasleitung Nord Stream 2 auf Eis zu legen. »Wenn Russland weiter so auftritt, wie es das gerade tut, kann Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen«, unterstellte die Bundestagsabgeordnete in der Tageszeitung vom Montag der Russischen Föderation, als Aggressor gegenüber der Ukraine aufzutreten. Altkanzler Gerhard Schröder spreche heute »als Interessenvertreter Russlands – und als nichts anderes«, attackierte die Jungsozialistin zudem den Ex-SPD-Vorsitzenden, der für den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gasprom nominiert wurde. (AFP/jW)