Aufmarsch vor Russland

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Noch mehr Soldaten ins Baltikum? Die Bundeswehr stellt bereits ein Kontingent der EU-»Battlegroup« in Litauen

Die NATO setzt ihren aggressiven Kurs gegenüber Russland fort. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) schließt eine Aufstockung deutscher Soldaten in Litauen nicht aus. »Wir leisten bereits einen sehr wichtigen Beitrag in Litauen, wo wir als einziges Land der EU eine Battlegroup führen«, sagte Lambrecht der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben) einem Vorabbericht zufolge. »Grundsätzlich stehen auch Truppen zur Verstärkung bereit, wir sind jetzt im Gespräch mit Litauen darüber, was genau sinnvoll wäre.« Deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine erteilte sie hingegen eine Absage.

Am Wochenende trafen erste Kontingente der US-Armee in Deutschland und Polen ein, mit denen die Truppenpräsenz in Osteuropa erhöht werden soll. Insgesamt 1.700 der angekündigten 2.000 Soldaten sollen in Polen stationiert werden, die restlichen 300 in der BRD. Das Pentagon hatte die Truppenverlegung am Mittwoch angekündigt. Demnach sollen außerdem 1.000 derzeit in Bayern stationierte US-Soldaten nach Rumänien entsandt werden.

Die Lage in der Ukraine wird das bestimmende Thema beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Washington, D. C., sein. Wie das Nachrichtenportal T-Online am Sonntag berichtete, hat die deutsche Botschaft in der US-Hauptstadt ein umfassendes Informationsschreiben an Abgeordnete und Senatoren gesandt, in dem Berlin vor allem die finanzielle Unterstützung für die Ukraine hervorhebt. Seit 2014 habe Deutschland mehrere Milliarden US-Dollar an Hilfen bereitgestellt.

Unterdessen bemühten sich Kiew und Berlin um Alternativen zum Bezug aus russischen Energiequellen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabendausgaben), die geopolitische Lage zwinge die BRD, »andere Importmöglichkeiten zu schaffen und die Versorgung zu diversifizieren«. Kiew wolle sich Ende Februar mehrere Tage lang vom russischen und belarussischen Stromverbund trennen und die Elektrizitätsversorgung auf »Inselbetrieb« umstellen, berichtete Welt am Sonntag. Nach einem weiteren Probelauf im Sommer soll die Ukrai­ne Anfang kommenden Jahres Teil des westeuropäischen Verbundnetzes (­ENTSO-E) werden.