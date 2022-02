Gerechtigkeit für Amir

Christian Monterrosa/AP Photo

Der Tod eines Schwarzen durch die Polizei in Minneapolis hat in der US-Metropole am Sonnabend (Ortszeit) Proteste ausgelöst. Der 22jährige Amir Locke wurde am Mittwoch von Beamten erschossen, die aufgrund eines Durchsuchungsbefehls seine Wohnung betraten. Bürgermeister Jacob Frey verkündete am Freitag den Stopp der Praktiken, bei denen sich Beamte nicht zuvor an der Tür bemerkbar machen müssen. Die Eltern warfen der Polizei vor, ihren Sohn beim Aufwachen hingerichtet zu haben. Im Mai 2020 wurde in Minneapolis George Floyd durch die Polizei getötet. (dpa/jW)