Not lehrt beten

Auf dem Titelbild der Zeit umarmen sich Wladimir Putin und Xi Jinping. Ein Zeichner hat sie in Trainingsanzüge gesteckt und vor einen einfarbig roten Hintergrund gestellt. Oben drüber steht: »Die autoritäre Versuchung«, darunter: »Bei den Olympischen Spielen werden Putin und Xi als Verbündete auftreten. So brutal ihre Regime auch sind – als Vorbilder für Effizienz und Ordnung werden die beiden sogar im Westen bewundert.« Ein dazugehöriger Text im Innern der Wochenzeitung trägt den Titel: »Wem gehört die Zukunft?«, die Unterzeile erläutert: »Die autoritären Herrscher Russlands und Chinas haben ein gemeinsames Ziel: Sie streben nach einer neuen Weltordnung.«

Die theologisierende Vokabel »Versuchung«, die laut Bibel Verführung zur Sünde bedeutet, haben sich die Zeit-Redakteure Jörg Lau, Matthias Naß und Michael Thumann ausgesucht. Das passt zu aktuellen Nachrichten aus der katholischen Kirche, dass deren Priester jahrzehntelang vom Teufel in Gestalt von Kindern und Jugendlichen bedrängt wurden und der Versuchung nicht widerstehen konnten. Der emeritierte Papst Benedikt folgte sogar der zum Lügen. Eine Versuchung, definiert die freie katholische Enzyklopädie »Kathpedia« im Internet, geht aus der durch »die Erbsünde geschwächten Natur und ihrem ungeordneten Begehren« hervor: Augen- oder Fleischeslust. Die »Erste allgemeine Verunsicherung« hat’s zusammengefasst: »Das Böse lauert immer und überall.«

Die Zeit-Fachleute fürs Verwerfliche sind anderer Meinung. Das Böse lauert allein in Moskau und Beijing: Gemeinsam wollen demnach Putin und Xi »die westliche Vorherrschaft beenden und die Regeln der internationalen Politik verändern.« Nach mehr als 30 Jahren westlicher Feldzüge für den Export von Menschenrechten und Demokratie halten das z. B. in Westafrika immer mehr Nationen für eine gute Idee, falls das weniger Staatsterror bedeutet. Vor allem aber, so Lau, Naß und Thumann, hielten die beiden den Moment für günstig, »weil der US-geführte Westen in den Augen der Autokraten schwach ist, dekadent und zerstritten«. Der Westen verballert offenbar aus Schwäche mehr als eine Billion US-Dollar jährlich für Rüstung, Stützpunkte auf dem gesamten Globus, für Großmanöver vor der russischen Westgrenze und im Pazifik vor China. Die Zeit-Deuter legen keine Belege von Putin oder Xi vor, verweisen aber z. B. auf die »professionell gemachten Werbeclips des russischen Militärs, in denen gestählte junge Männer für die Heimat schießen und töten lernen«. Da ist das »Wir.Dienen.Deutschland« der Bundeswehr was anderes. Die ist auch an mehr Stellen im Ausland tätig als die russische Armee.

Aber haben die beiden im Trainingsanzug anderes zu bieten? Entsteht da etwa im »autoritären Staatskapitalismus« ein neues Modell? Mitnichten: »Im Zentrum aller Kooperation aber steht, dass die beiden autokratischen Weltmächte sich gegenseitig bei ihren wichtigsten geopolitischen Projekten helfen können: der Wiedereingliederung der Ukraine und Taiwans in ihre Herrschaftsbereiche.« Die Sicherheitsgarantien, die Putin fordert, dienen nur dazu, »die USA aus Europa zu drängen«, und Xi wolle die USA aus dem Westpazifik vertreiben. In ihrer multipolaren Ordnung »würden Russland, die USA und China die Welt unter sich aufteilen. Für die Europäer ist darin keine Rolle vorgesehen.«

Da liegt der »Versuchung« Kern: »Wir« sind eventuell bald ganz raus, wollen aber dabei sein – erstens, weil »wir« die größte Erfahrung beim Neuaufteilen der Welt haben, zweitens, weil so etwas Emporkömmlingen nicht zusteht. Was tun? Ist die Welt schon weggegeben? Auch drohende Not lehrt beten. Im Hamburger Zeit-Priesterseminar fangen sie schon mal an.