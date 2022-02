Wetten auf die Zukunft

Michele Tantussi/REUTERS Verhunzt: Der Potsdamer Platz in Berlin-Mitte

Die frühen 1990er Jahre der Bundesrepublik und ihrer Noch-nicht-Hauptstadt Berlin erhalten zusehends die ihnen gebührende Aufmerksamkeit. In Fragen des Städtebaus und der Stadtplanung ist diese Phase so wichtig, weil hier die Weichen für eine Entwicklung gestellt wurden, die die von Mieterhöhungen, Entmündigungen und nicht zuletzt Gentrifizierung geplagten Habenichtse auf die Straßen treibt. Das liegt auch daran, dass der gegenwärtige Entwicklungszyklus Berlins einem vorläufigen Ende entgegensteuert: Der »Neomythos der europäischen Stadt« (Michael Falser) ist im wesentlichen realisiert und sinnlich erfahrbar geworden.

Es lohnt daher ein Blick zurück zu den Anfängen dieser keineswegs ungebrochenen Entwicklung, als Berlin nach 1989 vor beispiellosen und zunächst unerwarteten Planungsaufgaben stand. Immerhin ging der letzte Flächennutzungsplan von Westberlin (1984/1987), der eine langfristige Grundlage für verbindliche Bebauungspläne bilden sollte, nicht vom Ende der DDR aus.

Der von Friedemann Kunst unter Mitarbeit von Dagmar Hoetzel und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung Berlin-Brandenburg herausgegebene Band liefert einen ersten Einblick aus Akteurs­perspektive. 15 Planer aus Ost wie West berichten über die Entscheidungsprozesse und Konzepte jener Jahre. Das Buch gewährt zahlreiche interne, zusätzlich durch ein Glossar gestützte Einblicke in Planungsmethoden und die komplex organisierte Berliner Senatsverwaltung mit ihren ständig wechselnden Ressortverschiebungen, etwa bei der 1990 kurzzeitig bestehenden Doppelverwaltung von Senat (West) und Magistrat (Ost), oder in die Verkehrsplanung. Diese wurde »immer so herumgereicht«, weil Verkehr »im Grunde der nachgeordnete Bereich von 20 anderen Politiken« war, wie Eckhard Kutter berichtet. Das tat Vorschlägen und Ideenreichtum aber keinen Abbruch. Wer kann sich heute noch vorstellen, dass die Öffnung des Brandenburger Tors für den Automobilverkehr ernsthaft diskutiert wurde? Es wären 14 Spuren notwendig gewesen, um den Verkehr von Ost nach West zu leiten. 1998 entschied man sich schließlich für zwei Spuren, 2000 ließ man das Brandenburger Tor für den Verkehr wieder schließen.

Der Band zeigt, welchem Dreifachkonflikt Städteplanung und -bau ausgesetzt sind. Zum einen hinkt die Planung immer der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher, turbulente Zeiten überanstrengen das Reaktionsvermögen der Verwaltung. Gut ausgearbeitete städtebauliche Leitlinien sind erforderlich. Vor dem 1994 verabschiedeten gemeinsamen Flächennutzungsplan wurde das Räumliche Strukturkonzept entwickelt, das dem Buch hintangestellt ist. Hierin entwickelten Planer aus Ost und West Maßstäbe, um einerseits die Eigenheiten verschiedener Bereiche Berlins zu erhalten und zu fördern, sowie andererseits im Wettlauf mit Investoren und deren Bedürfnissen bestehen zu können.

Zum anderen sind Planungsvorhaben immer Instrumente politischen Kampfes. Viele Fragen, wie die Wettbewerbe um die Neugestaltung des verhunzten Potsdamer Platzes, sind dann im Stadtforum, der Verkörperung einer imaginierten »Stadtbürgerschaft«, diskutiert worden. Diese bis heute existierende Agora, vom Senator Volker Hassemer (CDU) initiiert, trat von 1991 bis 1996 regelmäßig zusammen. Dort wurden Konflikte abgedämpft, Prozesse beschleunigt und Zustimmung erzeugt. Alle Befragten beurteilen dieses Beratungsinstrument ohne Entscheidungsmacht durchweg positiv. Das verwundert, wenn Heinrich Suhr dagegen meint: »Wenn ich daran denke, wie viele Planungen wir gemacht haben und wie wenig wir bewirkt haben, mit Moderation vielleicht noch weniger als mit Planung. Gegen den wahnsinnigen Druck der Investorenseite kamen Planerinnen und Planer damals einfach nicht an.«

Zum dritten muss immer mit Prognosen gearbeitet werden, Wetten auf die Zukunft, die den Kampf um gesellschaftliche Ressourcen anleiten. So wurde kurzzeitig die Ziellinie von fünf Millionen Einwohnern ausgegeben, was immense Veränderungen erfordert hätte, für die es keine ökonomische Basis gab, die aber viele Begehrlichkeiten weckte.

Die politische Wetterlage tritt in den Gesprächen nicht immer deutlich zutage. So werden zwar die Olympiabewerbung (2000) oder die Flughafenentscheidung zwischen Sperenberg und Schönefeld immer wieder anekdotisch aufbereitet. Es wird aber nicht klar, inwiefern politische und ökonomische Interessen konkret darauf einwirkten. Einen gelungenen Einblick in die informellen Absprachen und Regeln der frühen 1990er Jahre, die allmählich von einer peniblen Verrechtlichung und Sektoralisierung überlagert wurden, liefert der Band dennoch und macht ihn zu einem gelungenen Aufschlag für mehr.