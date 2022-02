Frank Egel Keine schwierige Band: Das Trio Gewalt

Patrick Wagner, in verschiedenen Zeitungen stand, dass Sie sich vor der Gründung der Band Gewalt lange zurückgezogen hätten. Was war der Grund?

Mein Leben. Wenn ich etwas tat, dann richtete ich Schaden an. Privat, beruflich – überall zog ich eine Schneise der Verwüstung hinter mir her. Ich kriegte Angst vor meiner eigenen Lebens­energie. Da fand ich es am besten, erst mal einfach dahinzuvegetieren.

Wer hat Sie dazu gebracht, mit dem Vegetieren aufzuhören?

Helen Henfling. Vor sieben Jahren sind wir im Club Bassy am Pfefferberg ineinandergefallen. Helen hat mich in meiner schwächsten Zeit getroffen. Was gut war, denn so hat sie mich unverklärt kennengelernt. Bei mir war gerade wieder eine Beziehung vorbeigegangen, und mein Vermieter hatte nach sechs ausstehenden Monatsmieten die Geduld mit mir verloren. Ich war ein Schluck Wasser, den Helen dann aus der Ecke holte. Eines Tages sagte sie: »Patrick, du solltest wieder Musik machen.« Ich.: »Für wen?« Sie: »Für dich.« So begann die Band Gewalt …

… mit der Sie, Gitarristin Henfling und Bassistin Jasmin Rilke wieder auftreten – und im Dezember nach einer Reihe Singles das Album »Paradies« veröffentlicht haben. In einem Stück geht es um »Unterwerfung«, in einem anderen soll der Hörer »stumpfer werden«. In einem weiteren Lied wollen Sie sich vor eine »Wand« stellen, um sich »erschießen« zu lassen. Herr Wagner, wo bleibt denn da das Positive?

Das haben Sie zum Beispiel in »Jahrhundertfick«, wo ich singe: »Die Nacht ist die unsere.«

Das klingt wie Ironie.

Das ist null ironisch.

In dem Lied heißt es unter anderem: »Schmutzig. Verdorben / Gleich hier, gleich jetzt / Deine Lippen zu rot / Dein Rock zu kurz / Deine Schuhe zu hoch / Dein Blick zuviel für mich.« Die Ironie drückt hier auch Ihr an Falco angelehnter Gesang aus.

Es ist schade, dass man es so falsch verstehen kann.

Ist »Jahrhundertfick« ein Rock-’n’-Roll-Stück?

Es ist voll das Rock-’n’-Roll-Stück. Ein Lied über die Liebe. Also das, worüber niemand singen kann. Ich auch nicht. Musste aber gemacht werden. Fertig.

Hat denn seit dem 20. Jahrhundert nicht wenigstens die eine oder der andere gelungene Vorschläge für Liebeslieder gemacht?

Ich habe nachgeschaut: Keiner kann es.

Mit dem Bus oder der Bahn können Sie auch nicht ohne weiteres fahren. Das beschreiben Sie in »Manchmal wage ich mich unter Leute«. Dort bewegen Sie sich zwar »mit öffentlichen Verkehrsmitteln«, um zum Beispiel »einkaufen« zu gehen. Doch schon beim bloßen Anblick anderer Fahrgäste »sticht« Sie ein so großer »Schmerz«, dass Sie ihn nur manchmal »aushalten«. Geht es nicht ein bisschen kleiner?

Nein, denn ich, als einzelner, lebe in einer Gesellschaft, die nicht für den einzelnen funktioniert. Und das merke ich eben schon bei so vermeintlich harmlosen Unternehmungen wie Bahnfahren oder Einkaufen. Inzwischen gibt es ja auch Therapeuten, die davon abraten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenn es einem nicht gut geht.

Verstehe ich Sie richtig: Ein Konzert zu geben, bei dem Sie sich vor Hunderten von Leuten seelisch entblößen, bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten, aber schon eine Kurzstrecke mit der Bahn stellt Sie vor eine psychische Herausforderung?

Ja, es ist so verrückt: Bei einem Auftritt gibt es kaum Probleme. Da habe ich vielleicht Angst davor, dass meine Texte sich als schlecht herausstellen oder dass ich gerade nicht gut Gitarre spielen kann. Aber im Vergleich zur S-Bahn ist die Bühne tatsächlich ein sicherer Ort.

Das ganze Album über drangsaliert das Sein Ihr Bewusstsein, welches daher nur noch resignative Forderungen stellen kann wie: »Stirb es gleich.« Jede Verbindung zu einem anderen Menschen ist unmöglich, Sie bleiben Lied für Lied allein. Aber als Musiker treffen Sie sich doch selbst in Zeiten einer Pandemie mit Bandmitgliedern im Proberaum, mit einem Produzenten im Aufnahmestudio und demnächst auf Tour mit dem Publikum. Widerspricht Ihr Alltag nicht ständig Ihren Texten?

Wir hatten mal die Idee, mit niemandem zu sprechen, um genau diesen Widerspruch zu vermeiden.

Wie lange haben Sie das durchgehalten?

Zwei Jahre.

Warum gewährten Sie dann wieder Interviews?

Wir hatten keine Lust mehr, als »Sonderlinge« betrachtet zu werden oder als »schwierige« Band. Denn wir sind so nicht, wir sind kommunikativ. Zu unserer Musik gibt es auch etwas zu sagen, wenn sie schon aufgenommen wurde. Außerdem ist es interessant, von anderen zu erfahren, um was es bei Gewalt geht. So gesehen kann es sogar gut sein, sich unter Leute zu wagen. Es ist ja nicht alles eine Hölle.

Wenn ich Ihr Album höre, kriege ich aber genau diesen Eindruck.

Ich nicht.

Noch ein Eindruck: Sie rücken dem Hörer gefährlich nah, indem Sie jedes Lied mit einem dramatischen Selbstbekenntnis grundieren: Alles, was ich hier erzähle, ist mir tatsächlich passiert.

Das stimmt. Jeder Zentimeter der Texte ist aus meinem Leben rausgeschnitten.

Würden Sie zustimmen, dass gerade diese Ehrlichkeit aufdringlich wirken kann?

Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Das sehe ich wie der Maler Gerhard Richter, der mal meinte: Wenn ich auch nur für den Bruchteil einer Sekunde an das Publikum denke, dann weiß ich, dass ich mindestens zwei Monate nicht mehr vor die Leinwand treten darf.

Nehmen Sie denn auf Ihre Bandkolleginnen Rücksicht? Waren Helen Henfling oder Jasmin Rilke etwa mal mit einem Textvorschlag von Ihnen nicht einverstanden?

Helen hält den Text von »So geht die Geschichte« nicht gut aus. Bei unseren Auftritten, sagt sie, müsste sie bei dem Stück immer weghören.

Dieser Text beinhaltet ein Gespräch in einem Jobcenter. Eine Arbeitsvermittlerin teilt Ihnen mit, dass Sie demnächst Ihre Wohnung verlieren könnten.

Helen weiß, dass ich zu jedem Moment obdachlos werden könnte. Das ist bei mir immer drin. Denn ich habe da gewisse innere Blockaden.

Aber trotz Blockaden haben Sie seit Mitte der neunziger Jahre ein eindrucksvolles Werk geschaffen. Damit begannen Sie in dem Trio Surrogat. Was unterscheidet die damalige Band von Gewalt?

Bei Surrogat wollte ich alles strategisch betrachten. Immer den »richtigen« Schritt gehen. Eine gute Miene auch zu den blödesten Spielen machen. Dazu nahm ich mich andauernd selbst ins Kreuzverhör: Habe ich denn auch wirklich alles gemacht, damit das Publikum mich mag und mir die Kritiker gewogen sind?

Wie gehen Sie heute mit dieser Frage um?

Ich stelle sie mir nicht mehr. Auch, weil ich jetzt in einer viel rauschhafteren Band spiele. Nehmen Sie zum Beispiel das Titelstück »Paradies«. Die Musik ist da ein Mahlstrom, von dem sich nicht mehr sagen lässt, welches Instrument welches Geräusch beiträgt. Statt dessen strotzt ein wucherndes Gefühlsgestrüpp durch den Lautsprecher. Es klingt so lebendig! So was wollte ich immer machen.