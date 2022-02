Die Logik des Fakes

Valentyn Ogirenko/REUTERS Opfer der Propaganda: Ukrainer, die sich mit Holz-Kalaschnikows auf den »Ernstfall« vorbereiten (Kiew, 29.1.2022)

Meldungen über angeblich geplante Provokationen der Gegenseite begleiten den Donbass-Konflikt, seit es ihn gibt. Vor einigen Wochen beschuldigte der Sprecher der »Volksrepublik« (VR) Donezk die Ukraine, sie habe Chemikalien herbeigeschafft, um einen für die Trinkwasserversorgung der Region wesentlichen Kanal zu vergiften. Den Haken an der Geschichte zeigt ein Blick auf die Landkarte: Aus demselben Wasserlauf, den die Ukraine nördlich des Donbass demnach vergiften wollte, speist sich am Unterlauf auch die Wasserversorgung der ukrainisch kontrollierten Großstadt Mariupol. Deshalb war das geschilderte Szenario unplausibel und die Nachricht keine Weiterverbreitung wert.

Das hinderte die Ukraine nicht daran, ein paar Tage darauf mit der Meldung zu antworten, die Führung der VR Donezk habe Behälter mit Ammoniak an einen frontnahen Standort in der Großstadt Gorliwka geschafft, um im Falle eines Schusswechsels einen ukrainischen Chemiewaffenangriff behaupten zu können. Es reicht, nicht zu trinken, könnte man darauf mit einem russischen Sprichwort antworten: Wo steht geschrieben, dass die Ukraine regelmäßig die Randgebiete von Gorliwka beschießen muss? Und welches Interesse hätte die VR daran, ihre eigenen Bürger zu gefährden? Selbst beim Sender Gleiwitz mussten KZ-Gefangene, deren Leben für die Provokateure nicht zählte, als Opfer herhalten, keine realen Anwohner.

Es gibt aber eine dritte Ebene der Logik hinter den angeblichen »Enthüllungen«: das Platzen einer Lüge durch eine neue zu verdecken. Kaum musste die Sprecherin des Weißen Hauses einräumen, die Kennzeichnung der Gefahr eines angeblichen russischen Angriffs auf die Ukraine als »unmittelbar bevorstehend« sei ein »Irrtum« gewesen, trieb ihr Kollege vom State Department die nächste Sau durchs Dorf: Russland »könne planen«, einen Zwischenfall zu inszenieren, mit Schauspielern in ukrainischer Uniform. Abgesehen davon, dass die USA mit gefakten Chemieangriffen aus Syrien einige Erfahrung haben – klar, Mosfilm muss den Vergleich mit Hollywood nicht scheuen, können könnten die das, aber warum sollten sie? Außer damit die USA eine Unterstellung fortschreiben können, die ansonsten nicht mehr zu halten wäre?

Erstaunlich – oder auch schon nicht mehr – ist in diesem Fall, wie die deutschen Qualitätsmedien von Spiegel bis Deutschlandfunk die Plausibilitätsprüfung als Quellenkritik des gesunden Menschenverstands vernachlässigten und die auf nichts als unspezifische »Geheimdienstinformationen« gestützte Tatarenmeldung über das angeblich erwogene Greuelvideo durch die Nachrichten jagten. In Washington »grillte« der Korrespondent von Associated Press den Sprecher des Außenministeriums, Edward Price, nach allen Regeln der Kunst, das Twitter-Video des Wortwechsels ist äußerst sehenswert. Bei uns dominiert mediale Gefolgschaft. Zweifel sind Wehrkraftzersetzung.