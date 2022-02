»Betroffene zeigen dem Staat seine Grenzen auf«

Wolfgang Rattay/REUTERS Aktivist der Clownsarmee vor Polizeikette beim G8-Gipfel (Heiligendamm, 4.6.2007)

Der seit 2003 in Berlin lebende US-Amerikaner Jason Kirkpatrick klagt vor dem Verwaltungsgericht Schwerin gegen den Einsatz eines verdeckten Ermittlers vor 15 Jahren. Um was geht es da?

Vom 6. bis zum 8. Juni 2007 fand in Heiligendamm der G8-Gipfel statt. Kirkpatrick kam ein paar Wochen zuvor ins benachbarte Rostock, um als Pressekoordinator für das breite linke Protestbündnis zu fungieren. Er wusste nicht, dass dabei rund um die Uhr ein verdeckter Ermittler der britischen Polizei an ihm klebte.

Wie kam es denn dazu, dass dieser britische Agent namens Mark Kennedy in der BRD eingesetzt wurde?

Für das polizeiliche Management der Anti-G8-Proteste beschloss das Schweriner Innenministerium, die massiven Sicherheitsvorkehrungen durch sogenannte menschliche Quellen zu verstärken. So forderte die zuständige Landesbehörde, also das Landeskriminalamt, in London nachweislich eben jenen Mark Kennedy an, um ihn in den etwa acht Wochen vor dem Gipfel in Rostock gegen Aktivisten wie Kirkpatrick einzusetzen, denen keinerlei schwere Straftaten vorgeworfen wurden.

Mindestens ein Einsatz von Kennedy in Großbritannien wurde dort inzwischen für rechtswidrig erklärt. Sind solche verdeckten Ermittler dort an der Tagesordnung?

Tatsächlich setzt Großbritannien seit Jahrzehnten flächendeckend verdeckte Ermittler ein. Kennedy arbeitete für die Antiterroreinheit »National Public Order Intelligence Unit«, die der »Association of Chief Police Officers« untersteht. Das ist eigentlich keine Behörde, sondern eine private Firma hochrangiger Polizeibeamter, an die Scotland Yard laut Spiegel vom 19.1.2011 »heikle Aufträge outsourct, von denen die Öffentlichkeit nichts erfahren soll«. Und so jemand wird dann von einem hiesigen Landesinnenministerium auf Menschen gehetzt, die beispielsweise Pressearbeit machen.

Ist das überhaupt zulässig?

Im Fall Kennedy wurde ein »ausländischer« Polizeibeamter in der BRD undercover gegen einen US-Amerikaner eingesetzt, der in Berlin lebt. Ich glaube, hier erübrigt sich die Frage nach der Legalität … Ich selbst war in einem ähnlichen Fall betroffen – als Zielperson eines verdeckten Ermittlers des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Für mich, aber auch für alle Verteidiger elementarer Grundrechte sind solche Infiltrationen grundsätzlich illegal: Denn solche proaktive Polizeiarbeit soll legales und legitimes politisches Engagement kriminalisieren. Dabei stellt die Polizei die abstrakte These auf, dass von bestimmten Menschen oder Gruppen irgendwann ernstzunehmende Bestrebungen ausgehen könnten, die »den Bestand oder die Sicherheit oder die verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder eines Landes« gefährden könnten.

Wie oft gibt es hierzulande solche verdeckten Einsätze?

Wir können ausschließlich verdeckte Ermittler »erfassen«, die öffentlich enttarnt wurden. Kriminologisch ausgedrückt: Es gibt ein gewaltiges Dunkelfeld. Nichtsdestotrotz sind in den letzten 15 Jahren einige solche Einsätze bekanntgeworden, vor allem in Hamburg. Einen guten Überblick hat die Rote Hilfe, Ortsgruppe Hannover, erstellt.

Die Fortsetzung des Schweriner Prozesses wurde um mindestens einen Monat vertagt. Was kann im besten Fall bei so einer Klage herauskommen?

Die Rechtswidrigkeit verwaltungsgerichtlich feststellen zu lassen, das ist politisch äußerst wichtig: Die Betroffenen zeigen dem Staat seine Grenzen auf und setzen sich gemeinsam zur Wehr. Nach entsprechenden Urteilen und schlechter Presse muss der Repressionsapparat abwägen, ob sich der Aufwand lohnt. Andererseits kommen die Kläger fast nie an die relevanten Informationen heran. Aus staatlichen Geheimhaltungsgründen werden die Akten massiv geschwärzt oder ganz gesperrt. Dann weißt du am Ende, dass ein Polizeibeamter unter Vortäuschung falscher Tatsachen als lebende Kamera und als lebendes Aufnahmegerät direkt auf dich und dein politisches Umfeld angesetzt war, aber was genau er wann an wen weitergegeben hat, woran genau er gearbeitet hat, das wirst du wahrscheinlich nie erfahren.