Inflation als Waffe

Hintergrund: Das Contra-Portal El Toque

Das Onlineportal El Toque entstand 2014 als von der Lateinamerikaabteilung der »RNW-Media« (früher Radio Netherlands Worldwide) in den Niederlanden entwickeltes digitales Medienprojekt für Kuba. »RNW Media« bezeichnet sich als »Organisation für soziale Veränderungen«, untersteht dem Außenministerium in Den Haag und verfügte 2014 über ein Jahresbudget von 17 Millionen Euro. RNW-Repräsentant in den USA war Bruce Sherman, ein Exdirektor des »Office of Cuba Broadcasting« (OCB) in Miami, der Aufsichtsbehörde des staatlichen US-Propagandasenders Radio and TV Martí. El Toque war seit der Gründung ein vom Ausland gefördertes Portal mit Verbindungen zu einer auf die Destabilisierung Kubas spezialisierten Abteilung der US-Regierung.

Als sich »RNW-Media« 2016 aus einigen Regionen zurückzog, darunter auch Kuba, wurde nach Angaben von El Toque-Chef José Jasán Nieves Cárdenas »mit Unterstützung polnischer Katholiken auf Mission in Kuba« die Stiftung »Colectivo Más Voces« gegründet und in Polen registriert. Die Stiftung habe mit der Registrierung »ein ausländisches Bankkonto und Debitkarten« erhalten, wodurch sie eine »aktivere Rolle als kubanische zivilgesellschaftliche Organisation spielen« konnte, so der Redaktionsleiter. Obwohl er die aktuellen Geldgeber geheimhält, gibt Nieves Cárdenas zu, »investierende Partner in internationalen Kooperationsorganisationen« zu haben. Dadurch habe El Toque sich »in die Gruppe der regionalen und internationalen Organisationen einfügen können, die dieselben Werte wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte verteidigen wie wir«. Der kubanische Journalist Manuel Henrique Lagarde hatte dem Portal bereits 2018 vorgeworfen, »zu verschweigen, woher die Mittel für die Website kommen«. (vh)