Kontrollierter Anbau

China Foto Press/IMAGO Wie kam denn nur das ganze Clenbuterol ins Schwein? »Disassembly Line« einer Fleischfabrik der Jiyuan Shuanghui Food Co. (Jiyuan, 2.6.2011)

Olympische Spiele unter Coronabedingungen sind kein Spaß. Doch zumindest die Weltantidopingagentur (WADA) hat bereits einen Vorzug der Bubble in Beijing ausgemacht. Dass die Sportler über kontaminiertes Fleisch unabsichtlich die verbotene Substanz Clenbuterol aufnehmen, sei diesmal praktisch ausgeschlossen. Zumindest kann der Fleischkonsum als Entschuldigung kaum mehr dienen. »Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Ihr Lieblingsrestaurant auf der anderen Straßenseite gehen, wird nicht gegeben sein«, sagte WADA-Generaldirektor Olivier Niggli. Wegen des geschlossenen Infektionsclusters unter den rund 60.000 Olympiabeteiligten würden die Aktiven nur Lebensmittel aus einer »kontrollierten Umgebung« zu sich nehmen, erklärte der Schweizer.

In der Vergangenheit wurden immer wieder Sportler positiv auf Clenbuterol getestet. Eine Substanz, die beim Menschen das Muskelwachstum anregt – und die in China häufig in der Kälber- und Schweinemast eingesetzt wird. Die Nationale Antidopingagentur (NADA) riet im Vorfeld der Winterspiele deswegen vom Verzehr jeglichen Fleisches »wenn möglich« ab. Abschreckende Beispiele gibt es genug: Der deutsche Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov geriet nach einem China-Aufenthalt 2010 in Dopingverdacht. Mittels einer Haarprobe konnte er letztlich glaubhaft darlegen, dass es sich um einen Einzelfall handelte, der wohl auf einen Restaurantbesuch zurückzuführen war. Auf Nummer sicher gehen unter anderem die deutschen Nordischen Kombinierer. Sie haben in Beijing einen eigenen Koch mit mobiler Küche dabei.

Ihr Schicksal nicht beeinflussen können die Athletinnen und Athleten hingegen bei der Auswertung der Dopingtests. »Wir haben einen unabhängigen Beobachter, der in den Labors ist«, sagte Niggli am Mittwoch, die Situation sei »anders«. Anders als bei den Winterspielen 2014 in Sotschi, als die Gastgebernation Russland mutmaßlich Proben ihrer Aktiven austauschte. Dieser Eklat und seine Auswirkungen verfolgen die Sportnation bis heute, weswegen Russland auch bei den 24. Winterspielen nur unter dem Namen des Russischen Olympischen Komitees (ROC) antreten darf. Die Sperre endet im Dezember. Was das Kontrolllabor in Peking betrifft, verwies Niggli auf Lerneffekte, internationale Experten vor Ort, Dopingkontrollbeamte und Laborleiter. Und die weiteren neuralgischen Punkte? Bei der Testquantität sei man fast wieder auf dem Niveau aus Vorpandemiezeiten, der neue Trockenbluttest eröffne weitere Möglichkeiten. Beim Doping gilt allerdings: Abgerechnet wird oft erst Monate oder Jahre später. Auch deswegen will WADA-Präsident Witold Banka wachsam bleiben. »Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns, um saubere Athleten zu schützen«, sagte der Pole. (sid/jW)