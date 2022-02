Julian Stratenschulte/dpa Stiefkinderdasein: Unter dem schlechten Pandemiemanagement leidet die Vielfalt des Amateursports

Alle schauen dieser Tage nach Beijing, aus dem Blick gerät dabei: Anhänger von Amateur- und bezahltem Sport begehren auf. Anders als bei den Olympischen Spielen geht es dabei um mehr als Medaillen und Meriten, sondern um die Zukunft eines gesellschaftlichen Gutes und die Existenz von Sportklubs. Die tatsächliche Anzahl der Vereinsaustritte, bedingt durch Corona und ein miserables Pandemiemanagement, dürfte die offizielle Zahl von 800.000 weit übertroffen haben, schließlich sind der strengen Auflagen wegen ganze Sportvereine von der Landkarte verschwunden. Wie in Sachsen, wo laut Christian Dahms die Zahl der im Landessportbund (LSB) organisierten Vereine »neuerlich um mehr als 30 gesunken« sei. Kein Wunder, dass dem Generalsekretär des sächsischen LSB nun öffentlich der Kragen platzte. Immer wieder habe man an die Politik appelliert, dass man Teil der Lösung sein müsse, keinesfalls dürfe man weiter als der Teil des Problems betrachtet werden. Statt dessen »erleben wir eine Stigmatisierung des Sports – oder neudeutsch formuliert: ein regelrechtes Bashing. Der Vereinssport wird von der Politik nahezu verteufelt, als möglicher Pandemietreiber gesehen und nicht etwa als Chance«, so Christian Dahms in der aktuellen Ausgabe des LSB-Mediums Sport in Sachsen.

All die Hindernisse, die dem organisierten Sport in den Weg gelegt wurden, hätten in der Sportlandschaft zu enormen Verlusten geführt. Das sei »so nicht mehr hinnehmbar«. Erst recht vor dem Hintergrund der jüngsten Aussagen von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu den Plänen seines Kabinetts, die strengen Coronaschutzmaßnahmen bis Ostern aufrechtzuerhalten. Seine Worte: »Bitte halten Sie noch einige Wochen durch« sind für den LSB ein schlechter Witz: »Seit zwei Jahren gibt es dieses Datenhopping. Erst ist die Rede von Ostern, dann heißt es Pfingsten, dann werden Lockerungen für den Sommer versprochen und schließlich Weihnachten und Silvester« als die Daten in Aussicht gestellt, an denen man von den strengen Regelungen erlöst werde, machte Christian Dahms seinem Ärger Luft. Werden Belastungswerte von Normal- und Intensivstationen überschritten, oder liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 1.500, müssen laut aktueller »Coronanotfallverordnung« Amateurvereine die Spielstätten geschlossen halten. Weder Wettkämpfe noch Trainings dürfen stattfinden. Dass unter solchen Voraussetzungen die sportliche Vielfalt im Lande bedroht sei, liege auf der Hand.

Dramatische Wirkungen zeige die politisch verordnete Sportabstinenz bei Kindern und Jugendlichen. »Kindheit findet jetzt statt, sie ist nicht verschiebbar. Alles, was in dieser motorisch wertvollen Entwicklungsphase verpasst wird, bleibt ein Leben lang auf der Strecke.« Vermisst wird vor allem eine scharfe begriffliche Definition: »Sport ist kein Publikumsverkehr und schon gar keine private Zusammenkunft. Sport ist für die Gesundheit der Gesellschaft essentiell, er ist sowohl eine Notwendigkeit zur Prävention und Rehabilitation als auch unverzichtbar für das soziale Lernen, die Persönlichkeitsentwicklung und das gesellschaftliche Miteinander.« Erhärtet werden solche Aussagen von Studien über wachsende physische Probleme und psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen.

Der Aufschrei aus der Leipziger LSB-Zentrale zeigt, dass der Basissport trotz der Veränderungen an der Spitze beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit seinem neuen Präsidenten Thomas Weikert von der Politik kaum beachtet wird. Die gern kolportierten rund 27 Millionen im DOSB organisierten Sporttreibenden sind über ihr Stiefkinderdasein seit Ausbruch des Coronavirus ungehalten. Zu lange hat sich der Dachverband in Zurückhaltung geübt, mehr noch: Er hat seinen Part als Vertreter des Hobby- und Freizeitsports sträflich vernach­lässigt.