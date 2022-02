Taz-Geschäftsführer hört auf

Berlin. Der langjährige Taz-Geschäftsführer Andreas Bull hört auf und geht in den Ruhestand. Er verlasse die Zeitung zum Monatsende. Bull war mehr als 30 Jahre lang mit dem bereits Ende 2019 ausgeschiedenen Karl-Heinz Ruch im Geschäftsführerteam gewesen, wie das Medienhaus am Montag in Berlin mitteilte. Der Übergang war schon in den vergangenen Jahren eingeleitet worden: Im Geschäftsführerteam sind nun noch Andreas Marggraf (seit Februar 2019) und Aline Lüllmann (seit Juni 2020). Mit Bulls Weggang von der Tageszeitung ordnet sich auch der Vorstand der Taz-Genossenschaft neu. Lüllmann rückt für Bull als geschäftsführendes Vorstandsmitglied in den Vorstand mit insgesamt fünf Mitgliedern auf. (dpa/jW)