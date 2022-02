ZUMA Press/imago/Montage jW

Kein Scherz

Zu jW vom 31.1.: »Auf Kriegskurs«

Die Grünen haben 1999 dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Serbien zugestimmt, damit Deutschland, so der damalige »grüne« Außenminister »Joschka« Fischer am 26. März 1999 im Bundestag, endlich »die europäische Führungsaufgabe« wahrnehmen kann. Als Hermann Gremliza schrieb: »Für einen Dienstwagen führen die Grünen Krieg gegen Russland und bauen Atomkraftwerke«, dachten manche, das sei ein schlechter Scherz. Heute stimmen sie Atombomben zu und nennen das »nukleare Teilhabe«; verlangen Waffenlieferungen in ein Krisengebiet wie die Ukraine und nennen das »Kämpfen für Menschenrechte«; finden Guantanamo nicht kritisierenswert, weil sonst die westliche »Wertegemeinschaft« (NATO) gefährdet sein könnte, und sind dafür, dass auf EU-Ebene Atomkraftwerke als »nachhaltige Energieproduzenten« bezeichnet werden können. Dieter Forte, ein zu wenig gelesener Schriftsteller, sagte 1999 in einer Sendung des Schweizer Radios DRS (…): »Ich habe es immer gewusst. Wenn die Überlebenden des letzten großen Krieges sterben, werden die Ahnungslosen wieder Krieg führen, unwissend, gleichgültig.«

Prof. Klaus Weber, Neuried

Wölfe zum Schutz

Zu jW vom 31.1.: »Zwischen Repression und Widerstand«

Der doppelseitige Artikel über Myanmar ist eine einzige Enttäuschung. (…) Sich aufgrund irgendwelcher Bilder auf die Seite des US-Imperialismus zu begeben ist etwas, das wir uns nicht erlauben sollten. (…) Es ist nicht Aung San Suu Kyi, und es ist nicht ihre Partei NLD, die dem Land einen Weg in zivile Verhältnisse ebnen, es ist das Militär! Die Militärs haben ein Konzept für diesen Weg und sichern sich ihren Einfluss sowie ihr Überleben durch die Verfassung (…). 24 Prozent der Sitze sind dem Militär garantiert, und die Verfassung sieht dies als Sperrminorität vor (…). Ja, Aung San Suu Kyi ist daran gelegen, den Einfluss des Militärs zu brechen. Sie will die Verfassung loswerden. Mittels Wahlen geht das nicht. Welche Optionen hat sie? Da wäre es wertvoll, sie und ihr Umfeld zu beleuchten. Die Frau ist Britin durch und durch und steht ohne Zweifel unter dem Einfluss britischer wie US-amerikanischer Geheimdienste und Investoren. Aung San Suu Kyi arbeitet daran, das Land ausländischen Investoren zu öffnen, hat dabei auch bereits erhebliche Resultate vorzuweisen, und sie hat einen Trumpf in der Hand: die Rohingya. (…) Myanmar hat (…) 2.000 Kilometer Landgrenze zu China. Dieses Land unter Kontrolle zu bringen ist von höchster Priorität in Washington. Das Militär wird dem nicht nachgeben (…). Also muss es weg! Es wäre alles andere als überraschend, wenn man mit Aung San Suu Kyi ausgehandelt hätte: Erstens, Myanmar wird wegen der Verfolgung der Rohingya vom Internationalen Strafgerichtshof verurteilt. Zweitens, von Strafmaßnahmen wird abgesehen, wenn das Land den Zustand zweier parallel tätiger Regierungen beendet, der gewählten Regierung der NLD das Vertrauen ausspricht, demgegenüber dem Militär die Verantwortung für das Leid der Rohingya zuschreibt, aber die Strafen aussetzt, sofern eine Verfassungsänderung erfolgt. Damit hätte die NLD erreicht, was ihr eigentliches Ziel war, könnte ihre tatsächliche Verstrickung in die Rohingya-Thematik hinter dem UN-Gericht verstecken und das Militär in die Enge drängen. (…) Der Plan hätte (…) einen entscheidenden Makel (…): Das Land würde als Union zerfallen. Denn in Myanmar gibt es ebenso viele Staaten wie Armeen. (…) Ein Sturz des Militärs führte nur zur Stärkung dieser sezessionistischen Truppen und zum Verfall Myanmars, weil die Unionsstaaten gar kein Interesse an einer Union haben. (…) Die Lämmer, die mit guten Absichten gegen das Militär kämpfen, haben sich Wölfe zu ihrem Schutz gesucht. (…) Den USA wäre es egal, was aus Myanmar wird, Hauptsache, sie kommen an die Grenze zu China.

Klaus Ludwig, Butzbach

Fünf Schwäne

Zu jW vom 27.1.: »Aus der Welt gefallen«

Habe gerade mit Interesse und Nachdenklichkeit dieses Livealbum von Hannes Wader gehört. Er soll »aus der Welt gefallen« sein? Ich weiß nicht, mit welcher ideologischen Elle der Autor die – für mich überraschende, weil sehr persönliche – Aufnahme »Poetenweg« bewertet wissen will. Seine Ausführungen – »keines der Lieder hat einen klaren Bezug zur Wirklichkeit dieses Jahrhunderts« – legen nahe, dass Liedermacher offensichtlich einen bestimmten Kriterienkatalog erfüllen müssen. Welchen? (…) Ich verstehe einfach nicht, dass er die von Hannes Wader geschilderte Lebensgeschichte – sein Aufwachsen und die dazugehörigen Lieder – nicht einordnen kann. Respekt wäre angebracht. Übrigens, mit dem Lied »Zogen einst fünf wilde Schwäne ...« habe ich nicht nur Kinder in den Schlaf gesungen. Es kommt mir auch in den Sinn, wenn beim Vorrücken der NATO nach Osteuropa – Stichwort »Memelstrand« – die bösen Russen wieder einmal als Aggressor dargestellt werden.

Josef Otte, Oldenburg

Belohnung für Terror

Zu jW vom 29./30.1.: »Frieren für Kiew?«

Der westliche »Krieg« gegen russisches Erdgas dauert ja schon etwas länger. 2009 hatte Katar in Syrien angefragt zwecks Baus einer Gaspipeline über die Türkei Richtung Europa. Katar hatte eine Abfuhr erhalten, Syrien wollte nämlich die russischen Gasexporte nicht stören und präferierte zudem den Ausbau einer Versorgung aus Iran. Das war einer der Gründe für die Golfstaaten, die gegen Syriens Präsidenten Baschar Al-Assad kämpfenden Terroristen zu unterstützen. (…) Mindestens 500.000 Syrern hat dieser Versuch einer Verdrängung Russlands und Irans vom europäischen Gasmarkt schon das Leben gekostet und unendliches Leid über das syrische Volk gebracht. War es das wert? Und soll man das jetzt mit Gaskäufen aus Katar »belohnen«? Und den Kampf Russlands gegen den »Islamischen Staat« in Syrien »bestrafen«? Für die EU scheint das kein Problem zu sein. Man kann nur jammern über das, was sich als »Wertewesten« sieht.

Ulf Gerkan, Hannover