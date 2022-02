»Du musst dich um deine Leute kümmern«

Amin Jafari Warten, vergessen, insistieren – »Ballade von der weißen Kuh«

In Ihrem Film »Ballade von der weißen Kuh« hilft der schweigsame Reza der von Ihnen, Frau Moghaddam, verkörperten Mina und deren gehörloser Tochter, nachdem Minas Ehemann durch einen Justizirrtum hingerichtet worden ist. Erst am Ende erfährt Mina, dass der angebliche Freund der von Selbstvorwürfen geplagte Richter ist: Er hat das Todesurteil gegen ihren Ehemann unterschrieben. Wie schwer war es, diese Geschichte im Iran zu verfilmen?

Behtash Sanaeeha: Wir mussten gewaltig kämpfen. Es hat fast drei Jahre gedauert, die Dreherlaubnis zu bekommen.

Maryam Moghaddam: Ich muss dazu sagen: Die iranische Zensurbehörde macht einen Unterschied zwischen der Erteilung einer Dreherlaubnis und der Genehmigung, den Film dann in unserem Land auch zu zeigen.

B. S.: Die Erlaubnis, den Film im Iran zu zeigen, haben wir immer noch nicht.

M. M.: Es ist einfacher, die Erlaubnis für einen Dreh zu erhalten – denn dann können sie dich nochmals beurteilen bzw. »richten«, wenn er fertig ist. Einen Film zu drehen und ihn dann nicht zeigen zu dürfen: Das ist die eigentliche Bestrafung.

Wie lief es denn genau mit der Drehgenehmigung?

B. S.: Im Laufe der drei Jahre lasen verschiedene Komitees das Skript und lehnten es dreimal ab. Aber wir bestanden darauf, es ohne Änderungen zu verfilmen. Am Ende sagte ich ihnen: Wir werden den Film auch ohne eure Erlaubnis drehen! Damit begab ich mich natürlich auf dünnes Eis.

M. M.: Wir haben unsere Strategien. Manchmal ist es wirklich einfacher, ohne Erlaubnis zu drehen. Das ist natürlich riskant, aber diese langwierigen Prozeduren, die Genehmigung einzuholen, sind enervierend. Wir haben bei »Ballade von der weißen Kuh« immer wieder insistiert, um den Film drehen zu dürfen und die Erlaubnis zu bekommen, ihn im Iran zeigen zu dürfen, weil wir den Leuten in unserem Land sagen wollen: Es geht um euch! Natürlich wollen wir ihn auch der Rest der Welt zeigen.

Ihre Sozialkritik zeigt sich in vielen kleinen Szenen. Einmal läuft der kleine Hund der Nachbarin in die Wohnung, die der Richter Mina und ihrer Tochter besorgt hat. Die Frau fleht ihn an, es nicht zu melden.

M. M.: Es ist im Iran nicht erlaubt, Hunde an öffentlichen Plätzen auszuführen. Auch ihre Haltung in Häusern und Wohnungen ist im Grunde streng verboten. Aber wir lieben Hunde. Sie sind die besten Freunde des Menschen. Deshalb werden sie im Iran heimlich gehalten.

B. S.: Wir machen Filme, um diese und andere Ungerechtigkeiten zu zeigen, und zwar nicht bloß dem Fachpublikum auf Festivals. Wenn du einen Undergroundfilm im Iran drehst, kannst du ihn allerdings nur auf Festivals präsentieren oder ins Internet stellen. Immerhin. Doch das ist nicht unser favorisierter Weg.

Am Anfang und Ende Ihres Films ist eine weiße Kuh in einem Gefängnishof zu sehen, während an den Wänden schwarzgekleidete Menschen, vielleicht Insassen, stehen.

Paul Barlet/imago/Le Pictorium Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha

M. M.: Die Gott geopferte Kuh ist mit ihrer weißen Farbe in östlichen Ländern, besonders im Islam, ein Symbol der Unschuld. Sie steht bei uns in der Tat in einem Gefängnishof, in dem Hinrichtungen vollstreckt werden, und die Leute sind Insassen. Der Film ist ein Plädoyer gegen die Todesstrafe. Auch das sogenannte »Blutgeld«, das die Hinterbliebenen erhalten, macht einen unschuldig zum Tode Verurteilten nicht wieder lebendig.

B. S.: Es gibt noch eine weiterreichende Bedeutung der Szene: Sie ist eine Anspielung auf die zweite Sure des Koran, auch bekannt als »Sure der Kuh«. Mit ihren 286 Versen ist sie die längste der Textsammlung, die im Iran auch heute noch die Basis für große Teile des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens darstellt. Archaisch anmutende Konzepte von Schuld und Vergebung, von einer Rechtsprechung, die auf dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn basiert: Wenn jemand getötet wird, soll auch der sterben, der ihn getötet hat. In unserem Fall ist es der Richter, der das Todesurteil unterzeichnet hat. In der »Sure der Kuh« wird übrigens der Wert des Menschen berechnet: Die Schuldzahlung für abgetrennte Körperglieder oder ausgestochene Augen ist genau festgelegt.

Sie beide sind ein Paar. Wie haben Sie sich kennengelernt?

M. M.: Behtash war als Schauspieler an einem Filmset, an dem ich drehte. Viele Jahre später trafen wir uns bei einem gemeinsamen Freund wieder. Und es funkte. Nach einem Jahr des Zusammenseins arbeiteten wir auch wieder zusammen. Wir schrieben viel zusammen, denn in dieser Zeit war mir verboten worden, den Iran zu verlassen. Mein Reisepass wurde nach der Berlinale 2013, bei der ich zu Gast mit dem Film »Pardé« war, eingezogen. Ich durfte drei Jahre lang das Land nicht verlassen. In dieser Zeit waren wir fast nur zu Hause und kümmerten uns um meine kranke Mutter. Ich hatte nämlich auch keine Arbeitserlaubnis mehr. So schrieben wir viele Drehbücher. Das Drehbuch zu »Ballade von der weißen Kuh« entstand noch vor unserem ersten gemeinsamen Spielfilm »Risk of Acid Rain«, den wir dann 2015 endlich realisieren durften.

Wie konnten Sie im Iran überleben, wenn Sie nicht arbeiten durften?

M. M.: Wir unterrichteten Schauspiel und Dramaturgie von zu Hause aus. Glauben Sie mir: Wir sind im Iran daran gewöhnt, mit solchen Problemen umzugehen.

B. S.: Das ist der Grund, weshalb wir in den letzten sieben Jahren bloß zwei Spielfilme drehen konnten. Wir bekamen einfach keine Erlaubnis, und die Finanzierung ist schwierig, weil die Investoren denken: Dieser Film wird vermutlich Probleme machen. Sie fürchten, ihr Geld aufgrund fehlender Kinoeinnahmen nicht zurückzubekommen. So haben wir in erster Linie Unterstützung von Freunden erhalten, die unsere Art von Filmen lieben.

Haben Sie nie daran gedacht, das Land zu verlassen?

M. M.: Wir wollen Filme machen über die Probleme unserer Leute. Das können wir nur, wenn wir sie am eigenen Leib erfahren. Wir haben immer noch eine ganze Menge zu sagen. Und deshalb bleiben wir.

B. S.: Es gibt so viele Probleme in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft – mit unseren Filmgeschichten wollen wir ihnen Ausdruck verleihen.

M. M.: Es ist schon seltsam: Jeder Künstler wünscht sich, auch ein Philosoph zu sein, der über menschliche Werte nachdenkt, aber in Ländern unserem bist du so stark mit der Politik konfrontiert – du hast einfach nicht die Zeit, über menschliche Werte zu debattieren. Im Iran kannst du es dir nicht leisten, ein Philosoph zu sein. Du musst dich um deine Leute kümmern.

»Ballade von der weißen Kuh«, Regie: Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha, Iran/Frankreich 2020, 105 Min., Kinostart: heute