Putschversuch abgewehrt

REUTERS/Stringer Schüsse auf den Regierungssitz und Militärfahrzeuge unterwegs in Bissau (1.2.2022)

Der Staatschef von Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, hat nach eigenen Angaben einen Mordanschlag überlebt. Bei dem Angriff auf seinen Amtssitz am Dienstag sei es darum gegangen, »den Präsidenten der Republik und das gesamte Kabinett zu töten«, erklärte Embalo am Abend telefonisch gegenüber dem Magazin Jeune Afrique. Der Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bissau habe »fünf Stunden lang unter heftigem Beschuss mit schweren Waffen« gestanden. Es habe »viele Tote« gegeben, sagte er weiter. Auf seinem Facebook-Account zeigte er Bilder, auf denen er mit Militäroffizieren zu sehen ist, darunter General Biague Na Ntan, dem Generalstabschef der Revolutionären Streitkräfte des Volkes (FARP). Dass es sich demnach nicht um einen vom gesamten Militär getragenen Putsch gehandelt hat, unterstrich Embolo, indem er von einem »isolierten Akt« sprach, der allerdings sehr gut vorbereitet und organisiert gewesen sein soll.

Konkretere Angaben folgten am Mittwoch. Bei dem Angriff seien mindestens sechs Menschen getötet worden, berichtete das staatliche Radio laut Reuters, darunter seien vier Angreifer und zwei Mitglieder der Präsidentengarde gewesen. Die Lage in der Hauptstadt hatte sich derweil offenbar wieder entspannt – Banken und Geschäfte waren wieder geöffnet. Zuvor hatten schwerbewaffnete Männer am Dienstag den Regierungssitz umstellt, wo zu diesem Zeitpunkt eine Kabinettssitzung stattfand, laut Beobachtern drangen Soldaten in den Präsidentenpalast ein. Einige Zeugen beschrieben die Bewaffneten laut AFP als Militärs, andere als Zivilisten.

Angesichts der jüngsten Militärputsche in Westafrika folgten prompt internationale Reaktionen. Die Afrikanische Union (AU) forderte die Soldaten auf, sich wieder in ihre Kasernen zu begeben, UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich »besorgt« und forderte in einer Erklärung »die volle Achtung der demokratischen Institutionen des Landes«. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS), die zuletzt die Sanktionen gegen Mali deutlich verschärft und Burkina Faso nach dem Militärputsch am 24. Januar vorläufig aus dem Bündnis ausgeschlossen hat, verurteilte ebenfalls »diesen versuchten Staatsstreich«.

Der Präsident, der nach seinem überraschenden Wahlsieg im Januar 2020 erklärt hatte, »Ich entscheide, die anderen führen aus«, vermutete nun, dass der mutmaßliche Putschversuch »von denjenigen ausgehen muss, die gegen die Entscheidungen sind, die ich getroffen habe, insbesondere im Kampf gegen den Drogenhandel und die Korruption«. Das Land gilt als Drehkreuz für den Handel mit Kokain zwischen Lateinamerika und Europa. Das Nachrichtenportal Africaguinee berichtete unter Berufung auf Aussagen eines Polizisten in Bissau, dass die Armee in der vergangenen Zeit in zwei Fraktionen gespalten sei. Die eine unterstütze den Präsidenten, während die andere sich ausgeschlossen fühle und frustriert sei. Zudem hätten sie die jüngste Kabinettsumbildung »mit Zähneknirschen« hingenommen. Dabei war vor weniger als eine Woche der Staatssekretär für öffentliche Ordnung, Albert Malu, entlassen worden. Er stand nach Angaben von Jeune Afrique an vorderster Front in einem Konflikt um einen Airbus, der mit Zustimmung des Präsidenten aus der Hauptstadt des Nachbarlandes Gambia, Banjul, eingeflogen worden war. Der Premier Nuno Gomes Na Biam hatte zunächst erklärt, das Flugzeug habe eine verdächtige Fracht transportiert und sei illegal ins Land eingereist, seine Aussage dann aber wieder zurückgenommen.

Embalo gibt sich gerne als Law-and-Order-Politiker und spricht vom »Embaloismus«, der durch »Disziplin, Ordnung und Entwicklung« charakterisiert sei. Positiv bezieht er sich – so im Gespräch mit Le Monde Afrique am 2. August 2021 – auf den philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der in seinem »Antidrogenkrieg« Tausende Menschen töten ließ, und auch auf Singapur unter Lee Kuan Yew, der den Stadtstaat mit autoritären Methoden einer strikten Modernisierung unterzog und sich letztlich zum US-Statthalter eines aggressiven Antikommunismus in der Region entwickelte.