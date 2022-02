»Gorch Fock«: Weiteres Ermittlungsverfahren

Oldenburg/Elsfleth. Im Verfahren um die mit einer Kostenexplosion verbundene Sanierung der »Gorch Fock« auf der Elsflether Werft in Niedersachsen führt auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg Ermittlungen gegen einen früheren Verantwortlichen der Werft. Ihm wird vorgeworfen, Aufträge an eine Firma vergeben zu haben, die seiner Lebensgefährtin gehört, obwohl günstigere Angebote vorlagen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Seit Jahren führt bereits die Staatsanwaltschaft Osnabrück Ermittlungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Segelschulschiffes. (dpa/jW)