Sender RT muss deutsches Programm einstellen

Berlin. Deutsche Medienregulierer verlangen vom russischen Sender RT die Einstellung des deutschsprachigen TV-Programms. Die zuständige Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) bei den Medienanstalten beanstandete und untersagte die Veranstaltung und die Verbreitung des Fernsehprogramms RT DE in Deutschland, wie die Medienregulierer am Mittwoch in Berlin mitteilten. Als Grund wurde genannt, dass die erforderliche medienrechtliche Zulassung nicht vorliege. Mitte Dezember hatte das russische Medium sein deutschsprachiges TV-Programm über verschiedene Verbreitungswege, darunter über seine Webseite und via Satellit, gestartet. Der Sender RT berief sich auf eine serbische Sendelizenz. (dpa/jW)