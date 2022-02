NATO stellt Bedingungen

Pascal Rossignol/REUTERS Die Antwort von USA und NATO auf die Vorschläge Russlands zur Sicherheit in Europa sind öffentlich geworden

Die Madrider Zeitung El Pais hat am Mittwoch den Text der schriftlichen Antworten der USA und der NATO auf die russische Forderung nach Sicherheitsgarantien veröffentlicht. Eine Quelle im russischen Außenministerium bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti die Echtheit der Dokumente. Demnach lehnen Washington und Brüssel die beiden zentralen russischen Forderungen nach einem Ausschluss des künftigen Beitritts der Ukraine und Georgiens sowie nach einem Rückzug der NATO auf die Positionen vor dem Beginn der Osterweiterung ab. Verhandlungen über verschiedene Rüstungskontrollbereiche und eine neuerliche Vertrauensbildung werden von vorherigen Zugeständnissen Moskaus abhängig gemacht. Sie könnten »erst beginnen, wenn Russland auf glaubhafte, dauerhafte und nachprüfbare Weise deeskaliert« und seinen »unprovozierten« Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Ost- und Nordgrenze rückgängig gemacht habe.

Sollte Russland diese Bedingungen erfüllen, stellen die USA Verhandlungen über eine Wiederbelebung der Rüstungskontrolle – die sie seit Anfang dieses Jahrhunderts selbst demontiert hatten – sowie Inspektionsmaßnahmen auf den US-Raketenbasen in Polen und Rumänien in Aussicht, wobei sich Washington ausbedingt, zwei russische Raketenstandorte seiner Wahl ebenfalls inspizieren zu dürfen.

Die NATO geht mit ihren Forderungen sogar noch weiter und verlangt als Vorbedingung den Rückzug russischer regulärer und »Friedenstruppen« von überall dort, wo sie »ohne Zustimmung der Gastnation« stehen – genannt werden Transnistrien, Südossetien, Abchasien und die Krim. Außerdem verlangt die NATO von Russland, die Erprobung von Antisatellitenwaffen einzustellen, weil dabei »das All vermüllt« werde. Nun wird klar, was Sergej Lawrow meinte, als er vorige Woche das Angebot der USA noch »geradezu mustergültig im Ton« nannte, den Text aus Brüssel dagegen »hochgradig ideologisiert« .

In Russland waren die ersten Reaktionen zurückhaltend. Präsident Wladimir Putin erklärte ebenso wie Lawrow die Bereitschaft, den »Dialog fortzusetzen«. Putins Sprecher Dmitri Peskow wurde deutlicher: von einem »Prinzip der offenen Tür« sei weder in der Satzung der NATO noch in den Dokumenten die Rede, die Russland und die NATO gemeinsam unterzeichnet hätten. Moskau sei »schlicht betrogen« worden, so Peskow.