Die ewige Zweitbesetzung

Paul Kitagaki Jr./imago images/ZUMA Wire Das war nichts: Jimmy Garoppolo geht nach der 17:20 Niederlage seiner 49ers gegen Los Angeles vom Feld (Los Angeles, 30.1.2022)

Hört er auf oder nicht? Das mögliche Karriereende von Tom Brady beschäftigte am Wochenende die US-amerikanische Sportwelt. Der für gewöhnlich gut informierte TV-Sender ESPN hatte am Sonnabend zunächst den Rücktritt von Brady angekündigt. Dieser jedoch wollte das so nicht stehenlassen. Er habe sich noch nicht endgültig entschieden, sagte Brady zuletzt im Podcast »Let’s Go«.

Zumindest rein sportlich konnte der 44jährige am letzten Wochenende nichts mehr bestellen: Sein Team, der Titelverteidiger Tampa Bay Buccaners, schied bereits eine Woche zuvor gegen die Los Angeles Rams vorzeitig aus den Playoffs aus. Damit ist klar: Es wird in dieser Saison einen neuen Champion geben.

Einer, der am vergangenen Sonntag etwas überraschend noch eine Chance auf die Nachfolge von Brady als Super-Bowl-Quarterback hatte, war Jimmy Garoppolo von den San Francisco 49ers. Der 30jährige stand von 2014 bis 2017 gemeinsam mit Brady bei den New England Patriots unter Vertrag. Garoppolo galt in dieser Zeit als legitimer Nachfolger von Brady. Der jedoch machte damals keine Anstalten, seine Karriere in naher Zukunft zu beenden – und so ließen die Patriots Garoppolo nach San Francisco ziehen.

Eines wurde sowohl den Fans als auch den sportlich Verantwortlichen der »Niners« jedoch relativ bald klar: Garoppolo ist sicher kein neuer Tom Brady. Dafür ist das Spiel des Mannes mit dem Spitznamen »Jimmy G« einfach zu fehleranfällig. Auch in den diesjährigen Playoffs wirkte es mitunter, als würde Garoppolo geradezu einen inneren Drang verspüren, den Ball in die Arme des Gegners zu werfen.

»Das Spiel von Garoppolo zu beobachten ist für die Fans der 49ers oftmals sehr stressig«, sagte Kommentator und Exquarterback Troy Aikman am Sonntag während des NFC-Championship-Spiels zwischen San Francisco und den Los Angeles Rams, das Garoppolo und sein Team mit 17:20 verloren. »Mit Jimmy ist es eine Achterbahnfahrt«, fügte Super-Bowl-Sieger Aikman noch hinzu.

Aufgrund seiner nicht immer gut plazierten Pässe musste sich Garoppolo in den vergangenen Wochen viel Häme von Fans und Medien gefallen lassen. Die 49ers hätten das diesjährige Halbfinale in der NFL nicht wegen, sondern trotz Garoppolo erreicht, so der Grundtenor.

Die Mitspieler von Garoppolo standen jedoch stets zu ihrem Spielmacher. »Verrückt, dass ihr alle immer soviel über unseren Quarterback zu sagen habt«, postete 49ers-Receiver Deebo Samuel vor der Partie gegen die Rams auf Twitter. Garoppolo sei ein »reiner Gewinner«, so Samuel. Die Statistiken würden ihm recht geben.

Und tatsächlich konnte Garoppolo vor der Begegnung mit den Rams vier seiner insgesamt fünf Playoff-Spiele im Trikot der 49ers für sich entscheiden. Vor zwei Jahren führte er sein Team sogar in den Super Bowl, musste sich damals aber den Kansas City Chiefs geschlagen geben.

Garoppolos persönliche Statistiken waren dabei aber meist alles andere als berauschend. Gegen die Rams hatte er kurz vor Schluss noch die Gelegenheit, San Francisco erneut in den Super Bowl zu führen. Obwohl Garoppolo in der Vergangenheit gerade in diesen Momenten aufdrehen konnte, kamen dieses Mal seine Limitierungen zum Vorschein. In der letzten Aktion des Spiels warf er den Ball – etwas unglücklich im Fallen – zum Gegner und entschied so das Spiel endgültig zuungunsten seiner Mannschaft.

Den Super Bowl am 13. Februar (Ortszeit) in Los Angeles zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams muss Garoppolo nun vom heimischen Sofa aus verfolgen. Somit haben Brady und er am Ende doch noch etwas gemeinsam.

Die Verantwortlichen in San Francisco sind sich inzwischen wohl bewusst, dass Garoppolo sie wohl nicht zum Gewinn des Super Bowl führen wird. Bereits vor der Saison haben sie deswegen auch den jungen Quarterback Trey Lance gedraftet. In der kommenden Spielzeit werden wir Garoppolo daher wohl bei einem anderen Team sehen.