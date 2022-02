»Freie Sachsen« bundesweit beobachtet

Köln. Die faschistisch-sezessionistische Kleinstpartei »Freie Sachsen« wird nun auch bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie sei inzwischen als sogenannter Verdachtsfall eingestuft, bestätigte das Bundesamt für Verfassungsschutz am Freitag in Köln. Das sächsische Landesamt hatte die Partei schon im Juni vergangenen Jahres als »rechtsextremistisch« eingestuft. Die vor einem Jahr gegründeten »Freien Sachsen« mobilisieren überregional zur Teilnahme an reaktionären Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen. Es gehe der Partei um »Verächtlichmachung und Delegitimierung« des Staates, hatte Sachsens Verfassungsschutzpräsident, Dirk-Martin Christian, im Sommer gesagt. Er sprach damals von einer »überregionalen Vernetzungsplattform für Rechtsextremisten aus der gesamten Bundesrepublik«. (AFP/jW)