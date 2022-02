Unweit der Profiteure

Evin Oettingshausen Entwurf der Künstlerin Evin Oettingshausen für das neue Mahnmal im Treppenaufgang an der Wilhelm-Kaisen-Brücke

Noch in diesem Sommer soll der Bau eines neuen Mahnmals in Bremen zur Erinnerung an die Opfer des Raubzuges der Nazis gegen Jüdinnen und Juden beginnen. Der Senat von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hat am Dienstag einen entsprechenden Bauplan beschlossen. Die Arbeiten für das neue sogenannte Arisierungsmahnmal sollen demnach im Juni beginnen, wie der Senat am Dienstag mitteilte. Da das Mahnmal außerhalb der von September bis einschließlich März dauernden Sturmflutsaison gebaut werden müsse und laut Mitteilung für die Fertigstellung vier bis fünf Monate benötigt werden, liegen demnach die letzten Monate der Bauzeit im »hochwasserkritischen« Zeitraum.

»Ohne Abstriche«

Die Errichtung des Mahnmals geht auf einen Beschluss der Stadtbürgerschaft vom 8. November 2016 zurück. Zuerst war als Standort das Stufenbauwerk an der Schlachte vorgesehen. Der jetzt geplante Standort an der Tiefe zwischen den Weser-Arkaden und der Wilhelm-Kaisen-Brücke – unweit des Stammsitzes des international tätigen Speditionsunternehmens Kühne & Nagel – sei »künstlerisch überzeugend«, habe den Rückhalt der Jüdischen Gemeinde und sei »kostengünstiger als die Ursprungsvariante an der Schlachte«, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) laut Mitteilung des Senats. An dem gewählten Treppenaufgang lasse sich das Mahnmal nach einem Entwurf der Künstlerin Evin Oettingshausen »ohne Abstriche« umsetzen, wie die Grünen-Fraktion bereits am Montag mitteilte. Der Senat veranschlagt die Baukosten auf 476.000 Euro.

Oettingshausens nun umzusetzender Entwurf sieht einen Schacht von fast sechs Meter Höhe in einer Treppennische vor. Das Werk soll über zwei Fenster Einblicke in den Raum ermöglichen, »von der Uferpromenade am unteren Treppenpodest sowie von oben durch ein horizontales begehbares Fenster«, heißt es in einer Mitteilung des Senats. In dem Schacht selbst sollen zwei Wandplatten aus Beton mit drei Meter Höhe aufgehängt werden, auf denen »durch Gestaltung der Oberflächenstruktur schemenhafte Schattenwürfe von Möbeln« gezeigt werden. Der Raum soll damit symbolisch für den in Hitlerdeutschland und Westeuropa geraubten Besitz von Jüdinnen und Juden stehen.

An Verbrechen verdient

Zwar begrüße man, dass in diesem Jahr der Bau des Mahnmals beginnen könne, es werde »eine wichtige Ergänzung beim Erinnern an Ausgrenzung, Leid und Entrechtung der Jüd*innen sein«, erklärte Linke-Fraktionsvize Miriam Strunge bereits in einer Mitteilung vom Montag. Doch die Linke-Politikerin erwarte auch, dass sich Speditionsunternehmen wie Kühne & Nagel als »maßgebliche Profiteure des Raubes an den Jüd*innen« ihrer Verantwortung stellen und »einen erheblichen Teil der Baukosten« übernehmen. Dieser Forderung könne sich der Bremer Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) auch anschließen, sagte der Landesvorsitzende Ulrich Stuwe am Dienstag im Gespräch mit junge Welt. Noch besser fände er jedoch ein Bekenntnis von Kühne & Nagel dazu, in der Nazizeit am Raubzug gegen die Jüdinnen und Juden mitverdient zu haben.

Auf jW-Nachfrage teilte Strunge am Dienstag mit, die Bremer Linke erwarte, dass die Bremer Speditionswirtschaft mindestens ein Drittel der Kosten trage. Doch welche Handhabe haben Senat oder Bürgerschaft beispielsweise gegenüber Kühne & Nagel? Strunge: »Eine rechtliche Handhabe gibt es nicht.« Allerdings habe Mehrheitseigentümer Klaus-Michael Kühne 2019 noch eine Kostenbeteiligung zugesagt. »Wir erwarten eine Einhaltung dieser Zusage und sehen eine klare moralische Verpflichtung dieses Unternehmens, sich der Verantwortung gegenüber der Unternehmensgeschichte zu stellen.«