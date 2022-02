Betriebsfrieden bei Airbus

Bodo Marks/dpa Der Einigung zwischen Konzern und Gewerkschaft waren rund zehn Monate Streit und mehrere Warnstreiks vorausgegangen (Hamburg, 2.12.2021)

»Es war eine harte Auseinandersetzung«, stellte der Geschäftsführer der IG Metall Küste (IGM), Daniel Friedrich, zu Beginn der Konferenz fest. Die rund zehn Monate lang teils heftig geführten Auseinandersetzungen zwischen dem französisch-deutschen Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus und der Industriegewerkschaft haben am Dienstag morgen nach einem 18stündigen Gesprächsmarathon vorerst ein Ende gefunden. Gemeinsam präsentierten die Vertreter von Konzern, Gewerkschaft und Betriebsrat auf einer Onlinepressekonferenz aus Hamburg den lange umkämpften Tarifabschluss sowie das Verhandlungsergebnis zum Konzernumbau. Dabei handelt es sich um ein Bündel an Vereinbarungen zur Zukunft der Standorte von Airbus und Konzerntochter Premium Aerotec (PAG) in der Bundesrepublik.

Man habe nun die oft beschworene, »magische Win-win-Situation« erreicht, sagte Friedrich. Die zwischen Konzern und Gewerkschaft getroffene Vereinbarung sieht an den Airbus-Operations- und PAG-Standorten in der Bundesrepublik bis Ende 2030 eine Beschäftigungssicherung vor. Demnach sollen betriebsbedingte Kündigungen bis dahin ausgeschlossen werden. Außerdem sollen die Standorte im gleichen Zeitraum erhalten und weiterentwickelt werden, erklärten Konzern und Gewerkschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag. Eine vereinbarte Revisionsklausel gebe Unternehmer- wie Gewerkschaftsseite ab 2025 die Möglichkeit, den Tarifvertrag vorzeitig zu kündigen, sagte Friedrich. Er sei »sehr optimistisch«, dass es für Gewerkschaft und Konzern möglich sei, »bis 2030 miteinander zu gehen«.

Die IGM wollte während der Tarifverhandlungen besonders eine Aufspaltung der einzelnen Standorte vermeiden. Die Vereinbarung beinhaltet nun keine Aufteilung der vier PAG-Standorte der Einzelteilfertigung in Augsburg, wie ursprünglich von Airbus geplant. Für die Augsburger Werke und den PAG-Standort im niedersächsischen Varel mit gemeinsam rund 3.000 Beschäftigten liegt dem Konzern ein Übernahmeangebot des Autozulieferers Mubea (Muhr und Bender KG) vor, über das Gewerkschaft und Konzern gemeinsam bis Ende März entscheiden wollen. Sollte ein Verkauf der Standorte nicht zustande kommen, sollen die Werke Varel und Augsburg nach einem sogenannten Remainplan in einer separaten Struktur außerhalb von Airbus Operations und Premium Aerotec unter dem Dach des Airbus-Konzerns verbleiben »und bis 2025 wettbewerbsfähig aufgestellt« werden, sagte der deutsche Konzernpersonalleiter Lars Immisch auf der Konferenz am Dienstag.

Laut der neuen Vereinbarung soll eine bisher unter dem Kürzel »ASA« laufende Tochterfirma ab Juli den Bau von Flugzeugrümpfen bündeln. Dafür sollen demnach Teile des größten Airbus-Standorts Hamburg, das Airbus-Werk in Stade sowie die PAG-Standorte Bremen und Nordenham mit rund 12.000 Beschäftigten zusammengelegt werden. In der »ASA« sollen für die Beschäftigten die gleichen Tarifbedingungen und Betriebsvereinbarungen weiter gelten, stellte Konzernbetriebsratsvorsitzender Holger Junge klar. »Da ändert sich für die Kolleginnen und Kollegen gar nichts.« Rund 4.500 Beschäftigte sollen allein am Hamburger Standort von dem Wechsel betroffen sein.

Das Ergebnis stärke »den Standort Deutschland« und sei »gut für Airbus und auch für die Kolleginnen und Kollegen«, sagte Personalleiter Immisch und dankte den Gewerkschaftsvertretern für eine »konstruktive Atmosphäre«. Für Airbus sei wichtig, dass die Fertigung von Flugzeugrümpfen nun auch in der Bundesrepublik ab Juli unter dem Dach einer neuen Konzerntochter zusammengefasst werden könne. In Frankreich sei mit Gründung der Konzerntochter Airbus Atlantic bereits ein vergleichbarer Schritt vollzogen worden. Gewerkschafter Friedrich gab den Dank zurück und betonte, man habe einen »fairen Kompromiss« vereinbart, den Beschäftigten des Flugzeugbauers gebe dies »Sicherheit und Perspektive«.