Illegale Rückführungen von Geflüchteten nach Libyen stoppen

Die Organisation »Ärzte ohne Grenzen« fordert die Bundesregierung auf, die europäische und deutsche Unterstützung für illegale Rückführungen von Geretteten nach Libyen zu stoppen. Vor fünf Jahren haben die EU und Italien entscheidende Migrationsabkommen beschlossen, die eine umfangreiche Unterstützung der libyschen Küstenwache vorsehen. In einer Pressemitteilung vom Dienstag heißt es:

»Als direkte Folge europäischer Hilfe hat die libysche Küstenwache in den vergangenen fünf Jahren Zehntausende Schutzsuchende völkerrechtswidrig nach Libyen zurückgezwungen«, sagt Jana Ciernioch, Expertin für Flucht und Migration bei Ärzte ohne Grenzen. »Unsere Teams dort sehen täglich, wie die geretteten Menschen in Internierungslager gebracht werden, in denen sie Ausbeutung und Gewalt ausgesetzt sind. Der UN-Menschenrechtskommissar spricht in einem Bericht sogar von möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, denen Schutzsuchende in Libyen ausgesetzt sind.«

»Die Bundesregierung ist über die europäische Militärmission ›Irini‹ an der Ausbildung der libyschen Küstenwache beteiligt. Im Koalitionsvertrag hat sie versprochen, dass im Mittelmeer Gerettete an sichere Orte gebracht werden«, so Ciernioch weiter. »Wenn sie ihre eigenen Worte ernst nimmt, muss die Bundesregierung sofort dafür sorgen, dass diesen illegalen Rückführungen in die entsetzlichen Internierungslager der Geldhahn aus Europa zugedreht wird. Die EU muss eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Der schmutzige Deal mit Libyen muss umgehend beendet werden.«

Am 2. Februar 2017 hat die italienische Regierung mit Unterstützung der EU ein Migrationsabkommen mit Libyen geschlossen, einen Tag später verabschiedete ein EU-Gipfel die »Malta-Deklaration«. Beide Abkommen bilden die Grundlage für die Abschottungspolitik der EU im zentralen Mittelmeer. Italien hat seitdem 32,6 Millionen Euro für finanzielle und technische Hilfe, Militärschiffe und Ausrüstung für die libysche Küstenwache aufgewandt.

Angesichts des erneuten Anstiegs der Kurzarbeit auf 286.000 Personen im Januar fordert Janine Wissler, Vorsitzende der Partei Die Linke, eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent und einen Garantiebetrag von 1.200 Euro im Monat. In einer Pressemitteilung vom Dienstag führt sie aus:

»Hinter jeder einzelnen Anzeige von Kurzarbeit steht ein Mensch. Und dieser Mensch muss sich die Frage stellen, wie lange er oder sie mit 60 Prozent vom letzten Netto über die Runden kommt. Das ist keine Schwarzmalerei, das ist Realität für viele, die in Kurzarbeit geschickt werden. Denn mehrheitlich trifft es Menschen aus dem Handel und der Gastronomie, wo die Löhne an sich schon nicht üppig sind.

Die Linke fordert deshalb eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent vom letzten Netto. Zudem brauchen wir eine Regelung, die sicherstellt, dass das Kurzarbeitergeld mindestens 1.200 Euro im Monat beträgt. Nur so können wir garantieren, dass das Kurzarbeitergeld auf jeden Fall zum Leben reicht.

Einzelhandelskaufleute ohne Tarifvertrag verdienen im Durchschnitt etwa 2.200 Euro im Monat, Köchinnen und Köche mit wenig Berufserfahrung haben ein durchschnittliches Monatseinkommen von 1.900 Euro. Brutto, versteht sich. (…) Netto reicht das gerade so, um über die Runden zu kommen. Aber für das Kurzarbeitergeld in der heutigen Form gilt das in keinem Fall.