Teurer Machtkampf

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Fertig, aber immer noch nicht in Betrieb: Gaslandestation von Nord Stream 2 in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern (29.4.2021)

Es hat Gründe, dass der Erdgaspreis abenteuerlich in die Höhe geschossen ist und das Heizen teuer macht. Man kennt sie inzwischen: Die Weltwirtschaft ist nach der krassen Flaute der Lockdowns wieder angelaufen, die Umstellung von Kohle auf den Brückenenergieträger Gas kommt hinzu. All das treibt die Nachfrage in die Höhe, ganz besonders in Ostasien, was wiederum zu Knappheit in Europa führt. Ein Faktor aber wird systematisch ausgeblendet: Die einfache Tatsache, dass der erbitterte Machtkampf des transatlantischen Westens gegen Russland den Preis weit oben hält, und das womöglich auf Dauer.

Ursache Nummer eins: die Blockade von Nord Stream 2. Am Montag abend hat Eon-Chef Leonhard Birnbaum bestätigt, was ohnehin auf der Hand liegt, aber in der gegenwärtig so aufgeheizten Stimmung eigentlich nicht gesagt werden darf: dass die Gaspreise sinken würden, würde Nord Stream 2 in Betrieb genommen. Die penetrant wiederholte Forderung, die Leitung am besten gar nicht zu nutzen, ist also ein aktiver Beitrag dazu, niedrigere Erdgaspreise zu verhindern.

Ursache Nummer zwei: Berlin und Brüssel wollen den Import von Flüssiggas fördern, um künftig weniger russisches Pipelinegas zu kaufen. Auch diese Entscheidung dient – wie die Blockade von Nord Stream 2 – einzig dem Machtkampf gegen Russland. Offiziell heißt es, man wolle von russischem Gas unabhängiger werden. Die Abhängigkeit aber ist beidseitig: Europa braucht russisches Gas, Russland braucht Einkünfte aus dem Erdgasexport. Das Motiv, die wechselseitige Abhängigkeit zu durchbrechen, ist nichts anderes als das Streben, keine Rücksichten mehr auf die andere Seite nehmen zu müssen, also eskalationsfähig zu sein. Flüssiggas ist jedoch bekanntlich teurer als Pipelinegas. Wer darauf setzt, setzt auf dauerhaft höhere Preise.

Und als drittes kommt eine weitere Nebenwirkung der Umstellung auf mehr Flüssiggas hinzu: Flüssiggas ist unzuverlässig. Die Tankschiffe, die es transportieren, fahren dorthin, wo sich der höchste Preis erzielen lässt. Pipelinegas – auch aus Russland – ist im vergangenen Jahr verlässlich geliefert worden. Ausgeblieben ist Flüssiggas, das zu erheblichen Teilen nach Ostasien ging. Im Dezember fuhren dann US-Tanker mit erheblichem Pomp in europäische Häfen ein: Das »Freedom Gas« (Trump) fand den Weg über den Atlantik, weil in jenem Monat der Preis in Europa sogar über den Preis in Asien gestiegen war. Dreht sich der Trend, dann ist das Flüssiggas aber auch blitzschnell wieder weg.

In Zeiten, in denen die Erdgasvolumina in den deutschen Speichern unter die kritische Mindestschwelle gefallen sind, beruhigt das nicht. Dabei bleibt festzuhalten: Die erwähnten preistreibenden, Ungewissheit schaffenden Maßnahmen sind durchweg dem Machtkampf des transatlantischen Westens gegen Russland geschuldet. Der Machtkampf aber ist nicht mehr umsonst zu haben, er kostet. Und die Zeche, zu der die verhinderte Senkung der Erdgaspreise nur einen Teil beiträgt, zahlt wie üblich die Bevölkerung.