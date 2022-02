Frankreich: Ermittlungen zu Missständen in Pflegeheimen

Paris. Nach Berichten über Missstände in Seniorenheimen des kommerziellen Anbieters Orpea hat die französische Regierung am Dienstag behördliche Untersuchungen eingeleitet. Ein Enthüllungsbuch des französischen Journalisten Victor Castanet mit dem bezeichnenden Titel »Die Totengräber« hatte in Frankreich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Er beschreibt, wie in privaten Pflegeheimen Personal, Essen sowie Inkontinenzwindeln und Medikamente rationiert würden, um die Rentabilität zu erhöhen. Das Unternehmen Orpea hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und eine interne Untersuchung angekündigt. (AFP/jW)