Klinkenputzen in Moskau

Mikhail Klimentyev/imago images/SNA »Eine Art Friedensmission«: Ungarns Premier Viktor Orban zu Besuch bei Russlands Staatschef Wladimir Putin am Dienstag in Moskau

Da geht so einiges »durcheinander« laut Dmitri Peskow, dem Sprecher des russischen Präsidenten: Er widersprach am Dienstag dem US-Außenministerium, dass Moskau bereits seine Reaktion auf die US-Vorschläge zu den Sicherheitsbedenken Russlands übermittelt habe. »Nein, es gab eine Verwechslung«, so Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Es sei bei dem Schreiben um ein anderes Thema gegangen, die richtige Antwort werde noch vorbereitet. Am Montag abend hatte das US-Außenministerium erklärt, es habe sie bereits erhalten.

Peskow schloss allerdings nicht aus, dass Präsident Wladimir Putin am Dienstag abend nach dem Treffen mit Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban auf der gemeinsamen Pressekonferenz – nach jW-Redaktionsschluss – eine Erklärung zu der US-Antwort geben werde. Man könne davon ausgehen, »dass es auf die eine oder andere Weise zur Sprache kommen wird«.

Über die Gespräche zwischen Putin und Orban wurde nur wenig bekannt. Es ging um das russische Vakzin »Sputnik V«, um Erdgaslieferungen und eben aller Wahrscheinlichkeit nach auch um die jüngste Konfrontation. Sein Besuch sei »auch eine Art Friedensmission«, sagte Ungarns Premier laut TASS gegenüber Putin. »Ich möchte Ihnen versichern, dass keiner der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten einen Krieg oder Konflikte will.« Nach Angaben Moskaus wird in den kommenden Tagen auch ein persönliches Treffen von Putin und Emmanuel Macron erwartet. Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Unterdessen gaben sich auch in Kiew die EU- und NATO-Regierungschefs die Klinke in die Hand. Großbritanniens Premier Boris Johnson und sein polnischer Amtskollege Mateusz Morawiecki trafen den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Morawiecki versprach Munitions- und Waffenlieferungen, darunter Zehntausende Granaten und Artilleriemunition, Flugabwehrsysteme und Aufklärungsdrohnen. Johnson stellte 100 Millionen Euro in Aussicht, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. An diesem Mittwoch wird der britische Premier auch mit Putin telefonieren.

Am Dienstag wies Selenskij zudem das Parlament an, einen Gesetzentwurf zur Aussetzung der Wehrpflicht und zum Umbau der Streitkräfte zu einer Berufsarmee vorzulegen. Bis 2025 soll die Anzahl der Soldaten von 265.000 auf 365.000 erhöht werden. »Dieser Erlass ist dafür, dass bald Frieden herrscht – Frieden in der Ukraine«, sagte der 44jährige.

Aus dem Donbass selbst kamen beunruhigende Nachrichten: Der Geheimdienst der international nicht anerkannten »Volksrepublik Donezk« habe Informationen, dass der Generalstab der Ukrainischen Streitkräfte (UAF) seinen Plan für eine Offensive im Donbass fertiggestellt habe. Das sagte der stellvertretende Leiter der Volksmiliz der DVR, Eduard Basurin, am Dienstag laut TASS. Man registriere zudem weiterhin die Vorbereitung von Angriffsaktionen und eine erhöhte Frequenz von ukrainischen Drohneneinsätzen entlang der gesamten Kontaktlinie.

Die Pressestelle der Volksmiliz der »Volksrepublik Lugansk« erklärte ihrerseits am Dienstag, die Ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nähe der Gemeinde Popasnaja an der Kontaktlinie zum Donbass ein Flugabwehrraketensystem stationiert. Dies stelle einen Verstoß gegen die zusätzlichen Maßnahmen zur Kontrolle des Waffenstillstands dar, betonte das Pressebüro.