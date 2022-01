imago images/Bildbyran Man sah es nicht, aber er gähnte dabei: Schwedens Keeper Andreas Palicka brachte den Gegner am Sonntag in Budapest zur Verzweiflung

Spanien stieg am Sonntag später ins Finale ein. Schwedens Jim Gottfridsson, wertvollster Spieler der Handballeuropameisterschaft der Männer, eröffnete nach zwei Minuten und ein bisschen mit einem Wurf aus zweiter Reihe den Abend in Budapest. Der hatte später begonnen: Dänemark gewann das Spiel um Platz drei erst in der Verlängerung gegen Frankreich (35:32), die Finalisten mussten sich eine halbe Stunde warmhalten, bis sie drankamen.

Der 29jährige Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt war nicht der einzige schwedische Unterschiedspieler im Turnier. Da war noch der langjährige Torhüter des THW Kiel und der Rhein-Neckar Löwen, Andreas Palicka. Da? Immer da! Der 35jährige hatte sich erst im Dezember aus Mannheim verabschiedet, ist derzeit bei Redbergslids IK unter Vertrag und wird im Sommer zu Paris Saint-Germain wechseln. Wie schon die Franzosen im Halbfinale (34:33) brachten Gottfridsson vorne und Palicka hinten (und vorne) den Gegner zur Verzweiflung. Spanien kombinierte sich feinjustiert an den Torraum heran, der Ball flog munter über schwedische Köpfe hinweg auf die freigespielten Außen. Bis dahin und oft nicht weiter: Gottfridsson hat Hände, Füße und Körper.

Spanien ging bis kurz vor der Pause kein einziges Mal in Führung und stellte auf Risikomodus. Um in der 19. Minute in Unterzahl zum Ausgleich zu kommen, brachte Trainer Jordi Ribera einen sechsten Spieler in rotem Feldspielertrikot, Rückraumspieler Joan Cañellas (Kadetten Schaffhausen) jedoch verfehlte beim Abschluss. Palicka bekam den Ball, war auf zack und warf ihn übers ganze Feld ins unbewachte Tor der Spanier. Man sah es nicht, aber er gähnte dabei. Palicka hatte schon im Halbfinale drei Tore erzielt, als Torwart in einem Spiel: EM-Rekord.

Spanien nutzte dann selbst eine Überzahlsituation, um wieder heranzukommen. Aleix Gómez (FC Barcelona) stellte nach Konter die spanische 13:12-Führung zur Pause her, und auch in der zweiten Hälfte blieben die Spanier eine Weile vorn. Der dritte Europameistertitel in Serie sollte her. Aber Schweden blieb cool. Wanne (Flensburg) stibitzte in der 54. Minute in Unterzahl dem Gegner den Ball. Der Linksaußen hatte so das Feld für sich alleine, gefolgt nur vom Schiedsrichter: 25:23.

Doch Spanien kam abermals ran, Cañellas tankte sich durch, glich knappe zwei Minuten vor Schluss aus. Eine Verlängerung war denkbar. Dann aber: letzter Angriff Schweden, Lagergren (Rhein-Neckar Löwen) kriegte den Ball an der Freiwurflinie, zog vom rechten Halbfeld aus rein, blieb an Cañellas’ rausgestreckter Hüfte (will sagen: Arsch) hängen. Die Zeit ist um. Es gab Siebenmeter. Niclas Ekberg (Kiel) traute sich, ging hin, und der Ball küsste das Netz: 27:26. Physis und Zentrum schlug Spiel und Außen. Schwedens erster EM-Titel seit 20 Jahren.

Vorbei eines dieser Pandemieturniere. Wer auf dem Feld stehen durfte, entschieden selten die Trainerstäbe, sondern oft die Zahl roter Striche auf Teststreifen. Das hatte das deutsche Team auch lernen müssen. Die Mannschaft von Coach Alfred Gislason hatte sich vor Wettbewerbsbeginn noch stolz präsentiert, die Auswahl war weitgehend von positiven Fällen frei geblieben. Man feierte die Errungenschaften des deutschen Hygienekonzepts. Dann hagelte es Quarantänen. Die Deutsche Presseagentur meldete auch nach Rückkehr aus Ungarn Fälle in Team und Stab, insgesamt 18. Fast täglich mussten Spieler nachnominiert werden, die breite Bevölkerung zitterte schon auf dem Gang zum Briefkasten ob möglicher Einberufungsbescheide. Die Schwarzer, Hein und Kretzschmar dieser Nation schmierten sich schon Harz auf die Fingerkuppen, die eigentlich nur noch Golfschläger halten mögen. Erleichtert stellten die Veteranen fest, dass die DHB-Auswahl in der Hauptrunde nur Platz vier belegte und sich damit jedes weitere Spiel erübrigte.