24-Stunden-Schicht bei Notbesetzung

Vernünftige Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen würden der angemessenen Versorgung aller dienen

In ganz Italien haben am Freitag die Beschäftigten des Gesundheitswesens – von den Ärzten, über Schwestern und Pfleger bis zum Hilfspersonal – ganztägig die Arbeit niedergelegt, um einen »Schutz der öffentlichen Gesundheit« zu fordern. Das teilte die Basisgewerkschaft im Gesundheitswesen, Unione sindacale di Base – Settore publico impiego, auf deren Initiative zu dem Streik aufgerufen wurde, auf ihrer Website mit.

Zur Sicherung der gesundheitlichen Betreuung seien »alle wesentlichen Dienste« aufrechterhalten worden. In zahlreichen Städten – von Mailand, Turin und Genua im Norden über Rom bis Neapel, Bari, Salerno und Palermo im Süden versammelten sich Ärzte und Personal, um gegen die katastrophalen Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals und die mangelhafte Versorgung der Menschen zu protestieren. Es gehe darum zu verhindern, dass »die Auswirkungen der schändlichen Entscheidungen der Regierung unwiderruflich die Lebensqualität aller beeinträchtigen«, hieß es in dem Streikaufruf. Die Linkspartei Potere al Popolo solidarisierte sich in einem öffentlichen Aufruf mit den Streikenden. Die von dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) geführte Stadtverwaltung in Bologna dagegen untersagte eine Protestdemonstration der USB.

Die Pflegegewerkschaft Nursind, die geschlossen an dem Streik teilnahm, klagte die Regierung Draghi an, dass sie nichts zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Krankenschwestern, Hebammen, Pflegern, den in Notdiensten Arbeitenden unternimmt. In ihrem Aufruf hieß es: »Wir garantieren einen 24-Stunden-Dienst, aber die Arbeitsbedingungen sind inakzeptabel, ständiger Stationswechsel, ständig unterbesetzt, blockierter Urlaub, keine Quarantäne bei engen Kontakten. Wir haben kein Leben außer der Arbeit, Berge von unbezahlten Überstunden, und wir haben die niedrigsten Gehälter in Europa.«

Wie Medien berichteten, reichten auch nach zwei Jahren Pandemie in vielen Kliniken die Betten, Beatmungsgeräte auf den Intensivstationen und das medizinische Personal nicht aus, um eine sprunghafte Zunahme schwerer Krankheitsfälle zu verkraften. Da die Personalsituation auch auf den Normalstationen sehr angespannt ist, fordert Nursind einen Betreuungsschlüssel von einer Pflegekraft auf sechs Patienten.

Zwar poche der Staat seit Wochen auf die Notwendigkeit von Impfungen, vernachlässige aber den Umstand, dass das Virus durch die Aufnahme aller Wirtschaftsaktivitäten wieder übermäßig in Umlauf gebracht wurde, kommentierte das kommunistische Magazin Contropiano den Zustand des italienischen Gesundheitswesens auf seinem Onlineportal letzten Donnerstag. Unternehmen, die Arbeitsschutz und Präventionsmaßnahmen gesenkt haben, hätten dazu beigetragen. Für die Regierung Draghi stehe das Bruttoinlandsprodukt an erster Stelle und nicht die Gesundheit der Bevölkerung. Das könne zu einem »neuen Zusammenbruch des nationalen Gesundheitssystems« führen. Es seien »strukturelle Eingriffe erforderlich, denn es gehe um das »Recht der Menschen auf Gesundheit«, das »vor den wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen und Banken« stehen müsse.