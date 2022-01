Eine Herkulesarbeit

imago stock&people Der Filmemacher und Autor Richard Blank (5.5.1939 –11.1.2022)

Wer außer ihm, dem unprätentiösen, stets neugierigen und begeisterungsfähigen Filmemacher und Autor Richard Blank, hätte dergleichen vermocht: Im Auftrage des Bayerischen Rundfunks und unterstützt von den jeweiligen Goethe-Instituten drehte er seit Beginn der 1990er Jahre in 18 Ländern unter dem Titel »Kinder der Welt, Lieder, Verse« eine Reihe 45minütiger Dokumentarfilme. Eine Herkulesaufgabe, die ihn in alle fünf Erdteile führte. Von Portugal bis Peru, von Marokko bis Malaysia traf er Kinder, die ihm Gedichte und Texte auswendig aufsagen konnten.

Erstaunlicherweise waren vor allem in Russland und China die Kinder in der Lage, Verse gerade auch aus der »klassischen Literatur« vorzutragen. Im flächenmäßig größten Land der Erde, in der Russischen Föderation, ist man vom Polarkreis bis zur mongolischen Grenze mit denselben Dichtern vertraut: von Puschkin und Lermontow bis zu Majakowski und Jewtuschenko. In China, erfährt Richard Blank zu seinem Erstaunen, reicht der Fundus auf der ethischen Grundlage des Konfuzianismus nicht nur zwei Jahrtausende zurück, sondern wird Poesie sogar in einer normalen Volksschule als reguläres Unterrichtsfach gelehrt. Das tägliche Leben, lernen Kinder, wird in der uralten chinesischen Schriftsprache begleitet von Bildern, die sie verstehen und damit aufrufen können. Sie schöpfen gleichsam aus der konfuzianischen Tradition.

Richard Blanks Dokumentarfilme »Kinder der Welt, Lieder, Verse« sind ein erstaunlich konsequent und unter strapaziösen Reisebeschwernissen ausgeführtes Plädoyer für die weltumspannende Kraft einer humanistischen Universalpoesie.

Im Alter von 82 Jahren ist Richard Blank am 11. Januar in München gestorben. Mit ihm ist ein außergewöhnlicher Filmemacher, Drehbuchautor und Autor verstummt. Es lohnt sich, ihn neu zu entdecken. Blanks früher Dokumentarfilm »Die Zigeuner kommen« (1976) über Antiziganismus, seine neu erzählte »Matthäuspassion«, der Kinofilm »Prinzenbad« (mit Bernhard Wicki und Ulrich Wildgruber) zum Beispiel sind Sinnbilder einer zutiefst beschädigten Wirklichkeit. Richard Blank – auch das keinesfalls selbstverständlich – hat seine künstlerische Praxis immer wieder reflexiv begleitet mit theoretischen Studien über »Schauspielkunst in Theater und Film«, »Drehbuch«, »Film & Licht«.