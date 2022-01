Rätselstimmung und Echo

Martin Müller/imago images Nach dem Verkehrsunfall der Schöpfung: Thomas Lehman als Luzifer und Jonas Grundner-Culemann als Gottes Stimme

Ab etwa 1910 entstanden wieder vermehrt Werke für die Bühne, in denen einfache literarische Typen auftreten. Die konnten sozial bestimmt sein wie »der Bettler«, »der Reiche« oder aus dem Fundus der alten Personifikationsallegorien kommen: »der Tod«, »die Gier«, »der Missmut« usw. Grund dafür war ein Misstrauen gegenüber einer sich immer feiner verästelnden Psychologie der Figuren, die die Handlung lähmte. Bald kam im expressionistischen Theater die Verzweiflung über den Ersten Weltkrieg und die gesellschaftlichen Zusammenbrüche hinzu. Die Typen schienen dazu geeignet, einerseits Missstände in aller Klarheit zu repräsentieren, andererseits für ein ersehntes Rettendes, Heiles zu stehen.

Diese Entwicklung betraf auch das Musiktheater. Komponisten mit ganz unterschiedlicher Ästhetik von Arnold Schönberg bis Igor Strawinsky schufen Mischformen von Oper und Oratorium. Einen bislang wenig bekannten Beitrag setzte mutig die Deutsche Oper Berlin aufs Programm, Rued Langgards 1921– 23 geschriebenen und bis 1930 umgearbeiteten »Antikrist«. Es ist ein Werk über Verderbnis und Erlösung.

Zu Beginn duldet Gott, dass der Antichrist in die Welt tritt und sein unheilvolles Treiben beginnt. Folgt man Langgards selbstgeschriebenem Text, so ist eine ganze Reihe von Schrecken die Konsequenz. Eine Rätselstimmung und ihr Echo kommen vor, »der Mund« prahlt mit großen Worten von Fortschritt und Logik, mit dem »Missmut« wird es nicht besser, »die große Hure« und »die Lüge« konkurrieren, Luzifer will das Weltgericht an sich reißen. Gott greift ein und stellt den Frieden wieder her. Sehr viel mehr geschieht nicht in den etwa neunzig Minuten der Aufführung, und auf diese Weise zusammengefasst, klingt es sehr dumm.

Das Libretto macht es zumindest in der in Berlin gesungenen deutschen Fassung nicht besser. Es schwelgt in Metaphern, die in Friedrich Nietzsches zur Entstehungszeit der Oper populärem »Zarathustra« stehen könnten. Langgaard folgt Nietzsche in der Abwertung einer Moderne, die beiden grell, oberflächlich, genusssüchtig und verlogen erscheint. Er folgt ihm nicht in der Verherrlichung eines erträumten starken Übermenschen, der sich die Schwächeren als Sklaven unterwirft. Die Kraftentfaltung des Ersten Weltkriegs hatte die Klügeren von solchen Identifikationen mit der Macht geheilt. Als Lösung hätte ja nicht gleich die Identifikation mit dem von Nietzsche verabscheuten Christentum herhalten müssen.

Als Komponist irritierte Langgaard bereits seine Zeitgenossen. Er schrieb idyllische Musik, die wie ein Rückgriff auf die Frühromantik klingt, und operierte mit Klangflächen, die ähnlich erst Jahrzehnte später geschrieben wurden. Dabei findet man weder ein Fortschreiten von harmlosen Anfängen zu kühnen Experimenten noch eine Entwicklung vom jugendlichen Provokateur zum gefälligen Klassizisten. Immer wieder wandelte Langgaard seinen Stil, zuweilen auch innerhalb eines Werkes. Das gilt auch für den »Antikrist«: Volksliedhafte Passagen stehen neben Stellen, die sich prägnanter auch bei Richard Wagner und Richard Strauss finden ließen. Immer wieder aber hört man wirklich gelungene Einzelheiten, die Instrumentierung »klingt gut«, aber ohne im Klischee verhaftet zu bleiben. Langgaard erreicht durchaus einen eigenen Orchesterklang. Vor allem gibt es Abschnitte in der Musik, die als beinahe voneinander unabhängige Schichten gesetzt sind. Dies alles wird vom Orchester der Deutschen Oper unter der Leitung von Stephan Zilias deutlich herausgearbeitet.

Dadurch ergab sich ein Konflikt zwischen ideologischem Text und kompositorischer Umsetzung. In allen Künsten ist es einfacher, das Böse interessant darzustellen, als das Gute. Dem entkam auch Langgaard nicht. Wenn »Der Missmut« am Ende des ersten Teils eine vollends sinnlos gewordene Welt beklagt, ist dazu eine überwältigende Musik zu hören. Wenn die Welt im zweiten Akt dank der Gnade Gottes gerettet wird, erklingen fromme Chöre von ziemlicher Langeweile. Eine solche Erlösung will man lieber nicht, zumal sie ewig zu dauern droht.

Die Regie von Ersan Mondtag weiß mit alldem wenig anzufangen. Die Aufgabenstellung scheint eigentlich klar: in einem handlungsarmen Werk mit lauter Allegorien auf der Bühne die jeweiligen Situationen zu verdeutlichen. Mondtag aber erklärt sein Vorgehen im Programmheft so: »Es gibt immer werkimmanente Anhaltspunkte für die Bilder – ich fasse die Inspirationen aber meistens sehr weit. Dazu gesellen sich bestimmte Figuren und Assoziationen. Am Ende entscheide ich mich meistens für einen Entwurf, der in einer gewissen Diskrepanz zum Inhalt steht, so dass es keine klare, eindeutige Bebilderung des Werkes ist, sondern ferne Welten darin aufscheinen. Dadurch entsteht eine inspirierende Reibung zwischen dem Werk und seiner Inszenierung.«

Das mag bei sehr geläufigen Opern mit einem szenisch einprägsamen Verlauf funktionieren. Wenn aber das Werk so unbekannt ist wie die allegorische Zuordnung problematisch, dann richtet diese Inszenierungsweise nur Verwirrung an. Man versteht kaum, wer Gott, wer Luzifer und wer Antichrist ist. Immer ist zuviel zu sehen. Eine Tanzgruppe fügt dem Verlauf eine eigene Schicht hinzu, ohne dass die Verbindungen klar würden. Keines der umfangreichen Orchesterzwischenspiele bleibt unbebildert – oft aber weiß man nicht, wer da was macht und vor allem warum. Political correctness darf nicht fehlen: Eine riesige Gottesfigur hat eine Vulva, um – so Mondtag – »der im Christentum männlich geprägten Figur Gottes etwas Genderfluides entgegenzusetzen«. Aber vielleicht ist das Christentum wirklich patriarchal?

Zwar gelingen Mondtag abseits solcher Missgriffe immer wieder kluge Einzelheiten, doch haben sie keinen Bezug zu einem Ganzen. Darum können sich die Figuren auch nicht entfalten. Als Mittelpunkt des Abends behauptet sich – gegen die aufdringlichen Bebilderungen – das Orchester. Wenn man die Aufführung nicht sehen muss, man sollte sie doch hören.