Streikende in Haft

REUTERS/Cagla Gurdogan Protest gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung in Ankara am 19. Dezember 2021

Gewalt gegen Beschäftigte: Am Montag ist die türkische Polizei mit einem Großeinsatz in Kocaeli gegen streikende Arbeiterinnen und Arbeiter vorgegangen und hat 200 Menschen festgenommen. Diese hatten die Fabrik des Automobilherstellers Farplas besetzt, um gegen die Entlassung ihrer Kolleginnen und Kollegen zu protestieren. Die Polizei stürmte das Gebäude und setzte Pfefferspray ein, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF.

Die Proteste fingen an am 19. Januar mit der Arbeitsniederlegung der Beschäftigten, nachdem sie mehr Lohn gefordert und das Angebot der Firmenspitze als unzureichend betrachtet hatten. Seit Monaten macht die Inflationsrate den Menschen in der Türkei zu schaffen, Alltagsgüter sind für viele unerschwinglich geworden. Tags darauf begannen Verhandlungen zwischen Beschäftigten und Leitung. Diese versprach auch, keinen der Streikenden zu entlassen.

Als jedoch im Zuge der Gespräche die Mehrheit der 2.000 Beschäftigten der Firma Mitglieder der Gewerkschaft Birlesik Metal-Is (BMI) wurden und diese am 27. Januar einen Antrag auf Vertretungsanspruch beim Arbeitsministerium einreichte, entließ Farplas knapp 150 Arbeiterinnen und Arbeiter entgegen der eigenen Zusage, und zwar ohne Abfindung. Als Grund wurde der Ausstand vom 19. Januar aufgeführt, die Streikenden hätten das »Betriebsklima gestört«. Zudem kündigte Farplas an, wegen des Streiks auf Schadenersatz zu klagen.

Bei so viel Dreistigkeit und Schikane platzte den Beschäftigten endgültig der Kragen. Gemeinsam mit ihren entlassenen Kolleginnen und Kollegen verkündeten sie erneut den Arbeitskampf und forderten die Rücknahme der Kündigungen. Zudem erneuerten sie ihr Anliegen, verlangten bessere Bezahlung, geregelte Arbeitszeiten und das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. »Ohne Arbeit und ohne Brot wird es auch keinen Frieden geben«, riefen die Streikenden in der besetzten Firma, wie auf Aufnahmen in sozialen Netzwerken zu sehen ist.

Den Widerstand zu brechen wurde Aufgabe der Polizei: Am späten Sonntag zog sie mehrere Einheiten vor dem Firmengelände zusammen. Daraufhin stiegen zahlreiche Beschäftigte aufs Dach, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren. Doch auch da waren sie vor den Einsatzkräften nicht sicher – immer wieder wurden sie von Drohnen der Beamten belästigt, die das Leben der Streikenden leichtfertig aufs Spiel setzten. Am Montag stürmte die Polizei dann den Betrieb und nahm die Beschäftigen fest. Vor Farplas hatten sich derweil Tausende BMI-Mitglieder der umliegenden Firmen versammelt, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Sie blockierten die Transportbusse der Einsatzkräfte, bis diese gegen sie vorgingen.

Erste Freigelassene berichteten Montag mittag gegenüber der Zeitung Birgün: »Wir haben der Firma keinen Schaden zugefügt, sondern unserem Widerstand Ausdruck verliehen (...) Wir wurden geschlagen und uns wurden Vorwürfe gemacht. Was lernen wir daraus? Wenn du in diesem Land für dein Brot kämpfst, nennen sie dich einen Terroristen und Vaterlandsverräter.«