Autobauer Daimler wechselt Firmennamen

Stuttgart. Der Autobauer Daimler AG verabschiedet sich an diesem Dienstag offiziell von seinem Firmennamen und heißt in Zukunft Mercedes-Benz Group AG. Der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius schließt damit einen tiefgreifenden Konzernumbau ab, der Ende vergangenen Jahres mit der Abspaltung des Lkw-Geschäfts von Daimler Truck begonnen hatte. Es gibt seitdem zwei getrennte Unternehmen, die beide an der Börse notiert sind. Mercedes-Benz konzentriert sich nun auf das Geschäft mit Pkw. (dpa/jW)