Pjöngjang testet

Young-Joon/AP/dpa-Bildfunk/dpa

Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat den Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete bestätigt. Am Sonntag sei erstmals seit 2017 eine Rakete vom Typ »Hwasong-12« abgefeuert worden, berichteten die Medien des Landes am Montag. Es war bereits der siebte Raketentest seit Jahresanfang. Damit feuerte Pjöngjang so viele Raketen ab wie noch nie innerhalb eines Monats. Auch in Südkorea wurde über den Test berichtet, allerdings mit einem Archivbild, wie ein Bildschirm auf dem Bahnhof in Seoul zeigt (siehe Foto). (AFP/jW)