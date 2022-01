Turbostart bei Kriegsgeschäften

Carsten Rehder/dpa Abgelöster Rekordabnehmer: Mit viel Tamtam wurde der ägyptischen Marine noch 2016 ein U-Boot übergeben

Nachdem die letzte Bundesregierung der Merkel-Ära ihre Bilanz mit einem Rüstungsexportrekord gekrönt hatte, erreichte die Ampelregierung in den ersten sieben Wochen ihrer Amtszeit bereits mit Ausfuhren für 2,2 Milliarden Euro beinahe den Umfang des ersten Halbjahrs 2021. Damals waren Rüstungsgüter in einem Umfang von 2,3 Milliarden Euro ausgeführt worden. Insgesamt hatten die Exporte 2021 einen Wert von gut neun Milliarden Euro, größter Abnehmer war Ägypten.

Wie dpa am Montag unter Berufung auf Regierungskreise vermeldete, gingen 99,9 Prozent der jüngsten Ausfuhren an Mitgliedstaaten der EU und NATO sowie an »gleichgestellte Staaten wie Australien, Japan und Neuseeland«. Der Anteil der Kriegswaffen an den Exporten liege bei 82 Prozent. Alleine die Niederlande erhielten Artilleriemunition verschiedener Kaliber für Munitionsdepots und Schießplätze im Wert von rund 1,8 Milliarden Euro.

Es macht nicht nur für dpa den Unterschied, dass die Waffen in Wirtschaftsunion und Kriegsallianz verbleiben. Sven Giegold (Bündnis 90/ Die Grünen), parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, sagte der Nachrichtenagentur am Montag, es sei Ausdruck der Partnerschaft, »dass wir uns innerhalb Europas sowie mit unseren Verbündeten gegenseitig mit Rüstungsgütern versorgen«. Nach den Niederlanden waren besonders Australien (207,6 Millionen Euro), die USA (60,5 Millionen) und Großbritannien (37,1 Millionen) die größten Abnehmer bundesdeutscher Rüstungsgüter. Angesichts der hohen Summe von Ausfuhren nach Ägypten 2021 hatte Giegold am 17. Januar der Taz erklärt, die Bundesregierung arbeite an einer »restriktiven und klaren gesetzlichen Grundlage« für Rüstungsexporte.

Für Staaten außerhalb von EU und NATO, sogenannte Drittländer, genehmigte die Ampelkoalition Ausfuhren im Wert von 2,35 Millionen Euro, 0,1 Prozent des Gesamtwerts. An diese seien außerdem keine Kriegswaffen geliefert worden, versicherte Giegold. Für Rüstungslieferungen in sogenannte Entwicklungsländer erteilte die neue Regierung demnach gar keine Genehmigungen.