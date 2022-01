Eloquenz und Präzision

Der in Berlin lebende Autor, Kritiker und SZ-Feuilletonredakteur Lothar Müller wird in diesem Jahr mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für Essayistik soll nach Angaben vom Donnerstag am 27. März verliehen werden, dem Geburtstag des Schriftstellers Mann (1871–1950). Müller ist aus Sicht der Jury eine Bezugsgröße im literarisch-geistigen Leben der Bundesrepublik. »Vielseitigkeit, Originalität der Themen, Eloquenz, Präzision und ein differenziertes historisches Bewusstsein dienen bei ihm der Erhellung relevanter Vorgänge, die das Hier und Jetzt betreffen und die sozialen und ökonomischen Verhältnisse selbstverständlich mit einbeziehen«, hieß es in der Begründung. (dpa/jW)