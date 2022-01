JAMES ATOA/imago images/UPI Photo Verschachtelte Reime: Rapper Earl Sweatshirt

Das Ausrufezeichen beruhigt ein wenig. Wäre es nicht da, könnte man glatt meinen, der Rapper Earl Sweatshirt wolle uns mit dem Albumtitel »Sick!« seine schlechte körperliche und mentale Verfassung mitteilen. Dunkel genug, um eine besorgniserregende psychologische Diagnose zu stützen, klingen die Songs allemal. Und wer mit den Gerüchten über frühe Eskapaden vertraut ist – etwa der mysteriöse einjährige Zwangsaufenthalt in einer Anstalt für At-risk-Teenager in Samoa, der 2011 seine Karriere unterbrach – kann nicht anders, als sich ein bisschen Sorgen zu machen. Der Song »Sick!« zum Beispiel: Earl lallt, die Drums lallen. Es ist ein düsterer Song mit Samples aus zerhacktem Klavier und einem wunderbar unorthodoxen Jazz-ride- und Hi-hat-Loop, der Bass so tief, dass man ihn eher spürt als hört. Am Ende kommt dazu ein Interviewmitschnitt des Afrobeatpioniers Fela Kuti über die revolutionäre Pflicht der Musik – im Hintergrund wird eine Machete geschärft.

Widersprüchlicher Slang

Keine Angst, der Mann wird nicht irre. Das englische »sick« bedeutet ja nicht bloß (geistes-)krank, es ist auch einer dieser widersprüchlichen Slangbegriffe (Dope, bad, ill etc.), die im Rap vor allem positiv konnotiert sind. Und dass Earl Sweatshirt – unter dem Namen Thebe Neruda Kgositsile als Sohn einer Juraprofessorin und eines südafrikanischen Poeten und Aktivisten in Los Angeles groß geworden – ein sicker Rapper ist, hat er mit seiner Arbeit mit dem Odd-Future-Kollektiv und seinen drei vorherigen Soloalben oft genug gezeigt.

Aber Earl Sweatshirt ist zu sick, zu achtsam mit seinen Worten, als dass eine eindimensionale Deutung uns hier reichen könnte. »Sick of it« sein heißt ja auch, einer Sache überdrüssig zu sein. Die Beats und Raps auf »Sick!« sind beileibe nicht ausgelutscht, aber sie haben etwas Resigniertes, das der Rapper in einem Statement zum Album als Programm ausgibt – seine Verarbeitung von Corona: »Die Leute waren krank. Die Leute waren wütend und isoliert und rastlos. Ich habe mich in dieses Chaos fallenlassen, weil klar war, dass es noch eine Weile so bleiben würde.«

Mitternachtswachs

Herausgekommen ist ein vielschichtiges, 24minütiges Hörerlebnis, eine düstere Klangcollage, fast bluesig. Earls scheinbar schlampige Delivery sollte einen nicht über die Qualität der Texte hinwegtäuschen. Viele der Zeilen sind komplexe Kunstwerke aus Homonymen, Alliterationen, Zeilensprüngen und mehrsilbigen, verschachtelten Reimen. Etwa in »Tabula Rasa«: »Been to there and back, tall tales tossed to the breeze / We keep facts in the midnight wax, family tree sap / Light leaks through the leaves on familiar tracks / I know it’s real even when I’m feeling bad / Resilient as they built the black.« (»Hab’ es hin und zurück geschafft, große Heldengeschichten in den Wind / Wir speichern Fakten im Mitternachtswachs, das Harz des Familienbaums / Licht bricht durch die Blätter auf familiäre(n) (Ton-)Spuren / Ich weiß, es ist wahr, selbst wenn ich mich schlecht fühle / Widerstandsfähig, wie sie die Schwarzen gemacht haben.« Unmöglich, das alles zu entschlüsseln, aber ein paar Anhaltspunkte: »Mitternachtswachs« meint Vinyl, ist aber zugleich ein Spiel mit »Midnight oil«, einer englischen Metapher für Arbeit bis tief in die Nacht. Dann der »Familienbaum« und die familiären, also bekannten »Spuren« oder »Tonspuren«. Und »back« reimt sich an verschiedensten Stellen der Metrik, »Keep facts«, »Wax«, »Tree sap«, »Tracks«, »Black«, verschränkt mit den Reimen »Breeze« auf »Tree« auf »Leaves«.

Ein bisschen fehlt der Platte die musikalische Experimentierfreude der Vorgängeralben, vor allem des phänomenalen »I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside« (2015), auf dem Earl auch fast alle Beats selber produzierte. Aber trotzdem ist dieses Album, kann man nicht anders sagen: sick.