Münchener Desaster

Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa Zeigt sich »erschüttert«: Kardinal Reinhard Marx auf der Pressekonferenz (München, 27.1.2022)

Bitte um Entschuldigung: Ja. Konsequenzen: Nein. So lässt sich die Reaktion von Kardinal Reinhard Marx eine Woche nach Veröffentlichung des Gutachtens zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch katholische Priester im Erzbistum München und Freising zusammenfassen. Marx, zugleich dortiger Erzbischof, zeigte sich laut dpa am Donnerstag in München »erschüttert«, dass über Jahrzehnte Hinweise auf von Geistlichen verübte sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige nicht angemessen behandelt worden waren.

Der Kardinal sprach von einem »Desaster«, dessen »systemische Ursachen« nicht mehr geleugnet werden könnten. Personelle Konsequenzen zog Marx nicht. Statt dessen forderte er, »jeder Verantwortliche solle selbst prüfen, wo er sich schuldig gemacht« habe. Selbstkritisch gestand der Kardinal ein, er hätte engagierter handeln können angesichts zweier durch das Gutachten attestierter Fälle von persönlichem Fehlverhalten. Seinen Rücktritt bot er nicht an. Ein erstes Rücktrittsgesuch im Mai 2021 hatte der Papst abgelehnt.

Marx betonte, dass Aufarbeitung als Bestandteil der Erneuerung der Kirche zwingend geboten sei. Diese Erneuerung, so sie denn käme, wird die Kirche wohl mit weniger Schäfchen in Angriff nehmen müssen. In Nordrhein-Westfalen war die Zahl der Kirchenaustritte 2021 mit 155.322 so hoch wie nie zuvor. Das Kölner Erzbistum wird seit 2020 von einer beispiellosen Vertrauenskrise vor dem Hintergrund des dortigen Umgangs mit sexualisierter Gewalt erschüttert. Zwar werden die Austritte vom NRW-Justizministerium nicht nach Konfession aufgeschlüsselt. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller sprach dennoch von einer »Talfahrt« der katholischen Kirche »in die Bedeutungslosigkeit«. Derweil rüsten sich die bayrischen Standesämter für eine Welle von Austritten.