Ein Stück Zeitungsgeschichte

Pastierovic Leseraktion des Vogtland-Anzeiger (2009)

Am kommenden Sonntag wird die dünn besetzte Redaktion ihren letzten Sonntagsdienst leisten: Einen Tag später wird der Vogtland-Anzeiger noch einmal erscheinen. Dann ist eine weitere Tageszeitung gestorben. Ein Verlust und eine traurige Sache, vor allem, weil dieser Einschnitt im Osten des Landes, in Sachsen passiert.

Das Blatt glänzte in den vergangenen Jahren mit einem Alleinstellungsmerkmal, war es doch die letzte noch existierende Neugründung einer Tageszeitung aus den späten Tagen der DDR. Das hilft nun auch nicht weiter. Doch brachte es der Vogtland-Anzeiger aus Plauen auf fast 32 Jahre Existenz. Am 17. März 1990 wurde er mit dem Elan einer Bürgerinitiative und mit Unterstützung durch die Frankenpost aus Hof gegründet. Unter Zeitungsbedingungen, wie sie vor der Digitalisierung des Gewerbes üblich waren: mit handschriftlichen Manuskripten, die von Sekretärinnen abgetippt wurden, selbstgebautem Seitenspiegel und per Taxi als Negativ verschickten Fotos in die Zentrale nach Oberfranken. Dann kam mit Macht die Technik der neuen Zeit, und am Ende leisteten wenige Redakteure so viel Arbeit wie vordem ganze Heerscharen an Beschäftigten.

1990, nach 40 Jahren Freie Presse-Lokaljournalismus, der mit gestanzten Formulierungen und schönfärberischen Lobhudeleien bei der Leserschaft den Anspruch auf Glaubwürdigkeit verloren hatte, erfuhr die neue Zeitung, die anfänglich auf Marktplätzen verteilt wurde, reißenden Absatz im Vogtland. Euphorisch träumten viele von gigantischen Auflagen.

Die Themen lagen auf der Straße. Als da waren Altlasten wie Korruption, Wahlfälschung oder die unvermeidliche Staatssicherheit. Später dominierte Lebenshilfe für die neuen Bundesbürger, etwa bei den vielen Gesetzen, Steuern oder Versicherungen. Es galt, industriellen Kahlschlag und wachsende Erwerbslosigkeit zu thematisieren. Zwei Tageszeitungen in einer überschaubaren Region, das belebte das Geschäft. Der Vogtland-Anzeiger punktete im Sportteil und leistete sich täglich eine Kulturseite, oft auch mehr. In den 90ern feierte der Lokaljournalismus eine Hochzeit.

Aber die Konkurrenz schlief nicht. Mit westlicher Hilfe und attraktivem Journalismus mauserte sich die Freie Presse mit ihren lokalen Ablegern zur auflagenstärksten Tageszeitung im Osten. Beim Vogtland-Anzeiger musste dagegen immer mehr gespart werden. Entlassungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern blieben nicht aus; noch durch Abfindungen gemildert. 2004 schloss das Blatt seine Lokalredaktionen in Auerbach,, Reichenbach, Oelsnitz und Klingenthal. 2005 schien das Ende gekommen zu sein – in letzter Minute fand sich ein Verleger, der die Zeitung übernahm. Ein zusätzliches Anzeigenblatt wurde etabliert. Nach dem Umzug der Redaktion aus einem komfortablen Gebäude des verheißungsvollen Anfangs in die Innenstadt von Plauen wechselte 2018 die Zeitung erneut den Eigentümer; der bisherige Verleger und Herausgeber brachte es zum Chefredakteur des Vogtland-Anzeigers. Das Blatt, herausgegeben von der Vogtland-Anzeiger Betriebs-GmbH, gehörte jetzt einer Tochtergesellschaft der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, bei der auch die Freie Presse erscheint.

Die Zeitung verlor – wie viele andere Printmedien auch – stetig Abonnenten. Wenige Redakteure hatten jede Menge zu tun. Beiträge wurden oft mit heißer Nadel gestrickt, Fehler häuften sich, weil keine Zeit zum Korrekturlesen blieb. Pressemitteilungen rutschten immer häufiger eins zu eins ins Blatt, Beiträge freier Mitarbeiter wurden nicht redigiert, sondern passend gemacht. Nur selten bestimmten wichtige Themen die Berichterstattung. Ganze Landstriche kamen in der Zeitung nicht mehr vor.

Das alles und noch manches Ungesagte und der allgemeine Trend, der das Zeitungssterben befördert, ließen nichts Gutes ahnen. Jetzt wurde es Gewissheit: Die letzte noch erscheinende der in der DDR nach Oktober 1989 neu gegründeten Tageszeitungen, der Vogtland-Anzeiger aus Plauen, ist Zeitungsgeschichte.