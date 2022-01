Scholz: Keine Verschärfung von Corona-Maßnahmen

Christian Charisius/dpa Missbrauch eines Bert-Brecht-Zitats durch »Querdenker« auf Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen (Lübeck, 24.1.2022)

Berlin. Trotz des rasanten Anstiegs der Infektionszahlen wollen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen vorerst nicht verschärfen. Sie sehen im Moment aber auch keine Möglichkeit für Lockerungen. Man müsse unverändert vorsichtig bleiben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag abend nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Noch sei unklar, wie sich die Pandemie weiter entwickeln werde. Man werde bei Bedarf die notwendigen Entscheidungen treffen. »Jetzt aber gilt erst mal: Kurs halten!« In zahlreichen deutschen Städten kam es am Montag abend erneut zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und eine geplante Impfpflicht. (dpa/jW)