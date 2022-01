Er kommt immer zurück

Tertius Pickard/AP Photo via dpa Vorläufig der Größte aller Zeiten: am Netz Rafael Nadal

Es gibt dumm, es gibt dümmer, und es gab am Samstag den zweiten Satz im Damenendspiel der Australian Open. Fast wäre es geschehen, und Ashleigh Barty hätte im Turnier ihren ersten Satz verloren. Fast. Ihre Gegnerin Danielle Collins war bei 5:1, 30:30 bei eigenem Service nur zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt, dasselbe ein zweites Mal bei 5:3, 30:0, ein drittes Mal 6:5, 30:15, Aufschlag Barty. Collins erspielte sich dabei nicht einmal einen einzigen Satzball und verlor doch noch den Satz und damit das Finale der Australian Open 2022 in dem von ihr dann miserabel gespielten Tiebreak 2:7. Barty verwandelte ihren ersten Matchball mit einem für sie typischen Vorhandgewinnschlag. Danielle Collins hatte in ihrem ersten Majorfinale ihrer Gegnerin den zweiten Satz geschenkt. Den ersten Satz hatte Barty 6:3 gewonnen. Er war ein Beweis für die Effizienz ihres Spiels. Ein abgewehrter Breakball bei 3:2 und ein Break zum 4:2 genügten ihr, um ihn schließlich souverän auszuservieren.

Allerdings war die Art, wie Barty sich im zweiten Satz zurückmeldete, nicht anders denn äußerst souverän zu nennen. Ihr Vorhandgewinnschlag aus ihrer Rückhandecke im Zurücklaufen die Linie entlang exakt auf die Grundlinie, als Collins das zweite Mal zum Satzgewinn aufschlug und bereits 30:0 führte, war vielleicht ihr bester Schlag im gesamten Match. Als Collins bei 6:5, 30:15 drohte, ihr zum dritten Mal im Satz den Aufschlag abzunehmen, beantwortete sie das mit drei unreturnierbaren ersten Aufschlägen in Folge.

Ashleigh Barty hat sich mit ihrem nach den French Open 2019, Wimbledon 2021 nunmehr bereits dritten Majorsieg als wirklich dominante Weltranglistenerste bewiesen. Sie tat es dank der Großzügigkeit von Danielle Collins ohne einen einzigen Satzverlust.

Für die Australier war es das Ende von 44 Jahren des Wartens auf einen Heimsieg. 1978 hatte Christine O'Neil als bislang letzte Australierin bei den Australian Open gewonnen. Sie wurden damals in Melbourne noch auf Rasen gespielt. Der letzte Heimsieg bei den Männern durch Mark Edmondson liegt sogar noch zwei Jahre früher zurück. Barty hatte zum Auftakt der Saison bereits das Vorbereitungsturnier in Adelaide gewonnen. Ihre Matchbilanz in diesem Jahr ist bisher ein makelloses 11:0. Bei allem Zirkus um die Nichtteilnahme von Novak Djokovic, dem Titelverteidiger bei den Männern, der am Turnier zwar hätte teilnehmen dürfen, dem aber dafür die Einreise nach Australien nicht gestattet worden war, hatte man das für die Australier Wichtigste vergessen: Sie haben wieder eine Nummer 1 im Tennis, und die gewinnt auch daheim in Australien. Das australische Glück vollkommen machte dann auch noch der Sieg des heimischen Böse-Buben-Doppels Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios im Finale gegen die ebenfalls rein australische Paarung Matthew Ebden und Max Purcell im Finale der Doppelkonkurrenz. Der Samstag war der australische Tag.

Vielleicht mochte es der Kontroversen selten aus dem Wege gehende Intimfeind Nadals, Nick Kyrgios, gerne hören: das von Denis Shapovalov im Viertelfinale gegen Rafael Nadal kurz herausgebrüllte »You are all corrupt«. Gemeint war damit Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes, stellvertetend für seine gesamte Zunft, möglicherweise den gesamten Zirkus. Korruption ist im Profitennis bekanntlich ein Geburtsfehler. Bernardes hatte Nadal angeblich zuviel Zeit bei seinen Vorbereitungsritualen gelassen. Nadal ist von jeher ein geradezu legendärer Zeitschinder. Ein Freund von Carlos Bernardes war Nadal wiederum bisher eigentlich nicht. Im Vorfeld der French Open 2015 hatte er die Offiziellen gebeten, vorerst keines seiner Matches von Carlos Bernardes betreuen zu lassen. Auch jene Episode ist längst so gut wie vergessen. Nadal besiegte Shapovalov in fünf Sätzen, im Halbfinale dann den italienischen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini in vier. Im Finale am Sonntag erwartete ihn dann der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew.

Es war im gewissen Sinne das perfekte Anti-Djokovic-Finale. Würde Medwedew gewinnen, wäre er der neue Weltranglistenerste, gewänne Nadal, wäre er der alleinige Rekordhalter bei den Majortiteln. Es wurde eine gut fünfeinhalbstündige Nervenschlacht, die der Russe in den ersten beiden Sätzen mit seinem Rückhandpassierschlag cross court und seiner Aufschlagstärke dominierte. Dann kam Nadal zurück. Wie auch anders.

Der Spanier schlug Medwedew 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 und ist nun der alleinige Majorrekordchampion vor Roger Federer und Novak Djokovic. »Vor einem Monat wusste ich nicht, ob ich auf die Tour zurückkehren kann, und jetzt stehe ich hier mit der Trophäe«, sagte Nadal: »Das war ohne Zweifel einer der emotionalsten Monate meiner Karriere. Die große Unterstützung, die ich bekommen habe, bleibt für immer in meinem Herzen.« Nadal hatte im fünften bereits bei 5:4 zum Matchgewinn aufgeschlagen, schlug bei 30:15 einen Doppelfehler und machte einen leichten Rückhandfehler bei Breakball für Medwedew. Der spielte danach aber sein vielleicht schwächstes Aufschlagspiel im gesamten Marathonmatch. Die Nerven lagen blank. Nadal schlug zum zweiten Mal zu seinem Platz in der Tennisewigkeit auf. Diesmal souverän. Zu Null. Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Rückhandvolley verwandelte Nadal seinen ersten Matchball. Der ausdauerndste, der größte, der glücklichste Nadal, den es je gab. Den australischen Einreisebehörden dankte er nicht.