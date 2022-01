Fatal fürs Klima

Arne Dedert/dpa Ein grünes Etikett für Gas und eins für Atomkraft: Dagegen protestierten Aktivisten am 11. Januar in Frankfurt am Main

Es ist eine klimapolitisch haarsträubende Entscheidung: Die EU-Kommission plant, sowohl Atomkraft als auch Gas in ihre sogenannte Taxonomieverordnung aufzunehmen. Damit würden Investitionen in neue AKW oder Gaskraftwerke als »nachhaltig« eingestuft und die Finanzmärkte dazu angeregt, ihre Milliarden in diese veralteten Technologien zu stecken. Das Vorhaben wurde klammheimlich am Silvesterabend 2021 von Brüssel bekanntgegeben. Seitdem laufen Antiatomorganisationen und Umweltverbände Sturm. Sie warnen zu Recht vor den Gefahren der Atomkraft, dem ungelösten Entsorgungsproblem radioaktiver Abfälle sowie hohen Kosten und Ineffizienz von Nuklearenergie. Auch die desaströse Klimabilanz des fossilen Energieträgers Gas, das als »Brückentechnologie« verkauft wird, prangern sie an. Eine ernsthafte Antwort auf die Klimakrise sähe anders aus: Nötig sei ein drastischer und sofortiger Ausbau erneuerbarer Energieträger, so der Tenor aus Umweltbewegung und Wissenschaft.

Die EU-Kommission lässt das alles kalt. An diesem Mittwoch wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einstufung von Atomkraft und Gas als »nachhaltig« endgültig beschließen. Das deutete bereits am vergangenen Mittwoch die EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an. In puncto Energiefragen schließe sie eine grundlegende Überarbeitung der Taxonomie aus. An der einen oder anderen Stelle könne der Vorschlag zwar nachgebessert werden, sagte McGuinness, »aber wir haben tatsächlich nur begrenzten Spielraum«.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis90/Die Grünen) hinderte das nicht daran, einen Tag später ein komplett neues Verfahren für eine »grüne« Kennzeichnung von Energie durch die EU zu fordern. »Angesichts der großen Bedeutung der hier behandelten Fragen muss es jetzt eine öffentliche Konsultation geben und schließlich ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren«, sagte sie gegenüber Reuters. Die Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in die Taxonomie wäre ein klarer Fehler, so Lemke weiter. Doch die Aussagen können als Augenwischerei gewertet werden. Tatsächlich trägt die Ampelregierung eine große Mitverantwortung für die Greenwashingpläne aus Brüssel. Über die Taxonomie verhandeln die Mitgliedstaaten bereits seit 2018. Von Beginn an drängte das Atomland Frankreich darauf, Kernkraft darin aufzunehmen. Die BRD hingegen forderte ein grünes Label für Gas, was Macron akzeptierte. Dafür kam ihm Berlin dann bei der Atomenergie entgegen – der Atom-Gas-Deal zwischen den zwei mächtigsten Mitgliedstaaten war besiegelt.

Von diesem Deal musste der damalige Finanzminister und jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz seine Koalitionspartner Anfang Dezember überzeugen. Für die FDP kein Problem, für Bündnis90/Die Grünen am Anfang schon. Doch die grünliberale Partei willigte schließlich ein, wie Recherchen von Euractiv vom 6. Dezember zeigen. Das Nachrichtenportal fand heraus, dass eine Positionierung gegen Atom und Gas in der Taxonomie, die in einer Entwurfsfassung des Koalitionsvertrags noch enthalten war, für die Endfassung gestrichen wurde – mit Zustimmung von Bündnis90/Die Grünen.

Sofern es nicht in letzter Minute zu einer Überraschung kommt, wird die EU-Kommission am Mittwoch Gas und Atomkraft in die Taxonomie aufnehmen. Dann haben EU-Parlament und Mitgliedstaaten bis zu sechs Monate Zeit für eine Ablehnung. Die gilt aber als unwahrscheinlich, da mindestens 20 Staaten dagegen stimmen müssten und auch im EU-Parlament ein »Nein« kaum in Sicht ist. Denn abgestimmt wird über ein Gesamtpaket mit Gas und Atom – und es gibt genügend Länder, die entweder das eine oder das andere wollen.