50 Jahre »Bloody Sunday«

Clodagh Kilcoyne/REUTERS

Mit einem Gedenkmarsch haben zahlreiche Menschen in Nordirland an die Opfer des »Blutsonntags« vor 50 Jahren erinnert. Demonstranten und Angehörige zogen am Sonntag durch die Stadt Derry. Dabei trugen sie Fotos der Toten. Am 30. Januar 1972 hatten britische Fallschirmjäger in der Stadt 13 unbewaffnete katholische Demonstranten erschossen. Ein weiterer starb Monate später an seinen Verletzungen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Nur gegen einen der Soldaten wurde Anklage erhoben, es kam aber nicht zu einem Verfahren. (dpa/jW)