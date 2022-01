In den Hinterhöfen

jW

Am Tag nach dem Militärputsch im westafrikanischen Burkina Faso hatte die New York Times (NYT) beruhigende Nachrichten für ihre Leser. Das Afrikakommando der US-Army habe bestätigt, so Korrespondent Declan Walsh am Dienstag, dass der Chef der meuternden Soldaten, Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, zwischen 2010 und 2020 »an zahlreichen amerikanischen Militärkursen und Übungen« teilgenommen habe. Er stehe damit »auf einer langen Liste afrikanischer Putschanführer, die amerikanisches Training erhalten« hätten. Nach dieser Feststellung zitierte Walsh die Sprecherin des US-Afrikakommandos, Leutnant Kelly Calahan, die in einer E-Mail verlauten ließ: Oberstleutnant Damiba sei »in den Bereichen Recht in bewaffneten Konflikten, zivile Kontrolle und Achtung der Menschenrechte« unterrichtet worden. Und: »Militärische Machtergreifungen sind unvereinbar mit der militärischen Ausbildung in den USA.«

Ganz anders Russland. Walsh stellte an die Spitze seines Beitrags eine Schilderung vom »staubigen Hauptplatz« Ouagadougous, der Hauptstadt Burkina Fasos, wo Demonstranten am Dienstag den Putsch begrüßt hätten. Ihre Botschaft an die Außenwelt: »Nein zu Frankreich und ja zu Russland.« In der Stadt flatterten russische Fahnen neben handgemalten Schildern, die sich gegen Frankreichs Vormacht richteten. Schlussfolgerung des US-Journalisten: »Die Kundgebung war ein Hinweis auf die Bemühungen, den Weg für eine russische Intervention in einem weiteren afrikanischen Land zu ebnen.« Denn der Russe will überall hin, in Mali wühlt er bereits. Dort habe Russland, so Walsh, jüngst mit seinem Eingreifen in ein »Hornissennest« gestochen. Der NYT-Reporter findet das alles nicht lustig und schreibt etwas resignativ: »Der herzliche Empfang, den Russland in einigen afrikanischen Ländern erfährt, steht in scharfem Kontrast zu der sich ausbreitenden Krise in der Ukraine, wo die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten eine bevorstehende Invasion befürchten.« Die Möglichkeit, dass vielen Afrikanern das antirussische Vorgehen des Westens seit dem aus Washington, Brüssel und Berlin finanzierten und gelenkten Staatsstreich in Kiew im Februar 2014 bekannt vorkommt, erörtert er nicht.

Deutsche Großmedien muten ihren Nutzern ohnehin kaum Berichte über NATO- und EU-freundliche Putsche zu. Es gibt entweder spontane Aufstände für Freiheit und Demokratie oder in Afrika Unzivilisiertes. Zum Staatsstreich in Burkina Faso erfährt z. B. kein Leser der FAZ am Dienstag etwas von Rufen nach Russland. Afrikakorrespondentin Claudia Bröll »berichtet« aus Kapstadt, d. h. etwa 5.500 Kilometer von Ouagadougou entfernt, Putschist Damiba sei »Absolvent der Pariser École militaire und hat in der französischen Hauptstadt zudem einen Master in Kriminalwissenschaften erworben.« Er habe »jahrelange Erfahrungen« im Kampf gegen Terroristen und darüber ein Buch geschrieben. Überschrift zu ihrem Text: »Der Putsch eines Fachmanns für Terror«.

Nur im Wiener Standard lästert Johannes Dieterich am Dienstag, zu afrikanischen Krisen fielen westlichen Politikern zwar »grandiose Rettungsmanöver« ein: »Militärinterventionen, Massenspeisungen, Marschallpläne.« Nötig seien aber Entwicklungspläne, in die »alle Akteure«, insbesondere die Bevölkerung einschließlich Dschihadisten, einbezogen werden müssten. Frankreich betrachte aber den Sahel »noch immer als seinen afrikanischen Hinterhof«. Deswegen werde die Sanktionsstrategie gegen die in der Bevölkerung beliebten Putschisten scheitern.

Es lässt sich sagen: Solange USA, NATO und EU Osteuropa als ihren europäischen Hinterhof betrachten, folgt ein Militärabenteuer dem andern.