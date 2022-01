»Mariem Hassan hat die Welt erobert«

Stephen Michael Barnett/flickr.com/CC BY 2.0/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/Mariem Hassan (Western Sahara) Fesselnde Lieder über das Schicksal der Sahrauis: Die Sängerin Mariem Hassan

Wenn es um die Westsahara geht, dann um die Politik, den Bruch des Waffenstillstands mit der Frente Polisario durch Marokko vorletzten Herbst, die Fortsetzung des Krieges, den Kolonialismus. Aber wie steht es um die Kultur? Welche Bedeutung hat sie im Befreiungskampf der Sahrauis? Dazu haben Sie einen ganz praktischen Beitrag geleistet. Kann man sagen: Sie haben viel Zeit, vielleicht Ihr Leben der Sängerin Mariem Hassan und der Westsahara gewidmet?

Manuel Domínguez: Am Ende war es so. Zazie fasste zum Beispiel den Plan, Mariem Hassan in Deutschland bekanntzumachen. Sie begann, ihre Erinnerungen niederzuschreiben, und fragte mich dann immer wieder: Manuel, wie war das damals genau … Also sagte ich, diese Kapitel könne ich übernehmen. So kam es, dass wir uns beim Schreiben abwechselten. Daraus entstand unser Buch »Mariem Hassan. Die unbeugsame Stimme«. Letztes Jahr haben wir Mariem mit einem kleinen Theaterstück im Flandernbunker in Kiel vorgestellt, und gerade ist dort eine Ausstellung von uns über die Westsahara zu sehen.

Ist es die Persönlichkeit Mariem Hassans, oder ist es die Politik, die Sie antreibt?

Zazie Schubert-Wurr und M. D.: Es ist die Persönlichkeit.

Z. S.-W.: Im Grunde genommen war Mariem diejenige, die einzige, die die ganze Welt mit ihren Liedern auf das Schicksal der Sahrauis aufmerksam gemacht hat. Mariem hat die Welt erobert, wir sind ja mit ihr bis nach Australien und Neuseeland gereist.

Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Musik zu produzieren?

M. D.: Ich bin eigentlich Architekt. Als Kind ging ich auf eine kirchliche Schule, ich lernte Bandurria spielen, eine Art Laute. Als ich dann an der Hochschule studierte, gab es dort eine Musikgruppe. Damals war ich Marxist-Leninist-Maoist …

Das war die Zeit der Franco-Diktatur …

M. D.: Ja, das war unter Franco. Ich war zwei Monate im Gefängnis, weil ich an einer Demonstration teilgenommen hatte. Also, 1968 war ich mit der Musikgruppe in Bordeaux, es war der Beginn des »Mai 68« in Frankreich, wir spielten überall, auch in der Mensa, und plötzlich gab es helle Aufregung, und wir fragten uns, was los war. Es war das erste Mal, dass die Polizei einen Universitätscampus stürmte, früher hatte es das nicht gegeben. Ich begann damals, für die Studentenzeitschrift über Musik zu schreiben, auch machte ich Radioprogramme über Folkmusik, zudem gab ich insgesamt mehrere hundert Schallplatten heraus. Als dann aber die Sozialisten in Madrid ins Rathaus einzogen, beschloss ich, am Plan general für die Hauptstadt teilzunehmen, und habe fünf Jahre lang als Architekt gearbeitet. Eigentlich hätte ich das gar nicht nebenher machen dürfen, aber unter Pseudonym habe ich weiter über Musik für eine Zeitschrift geschrieben.

Sie haben dann das Label Nubenegra gegründet.

M. D.: Nubenegra begann mit Vieja Trova Santiaguera, das waren fünf Musiker, Rentner. Ich war nach Santiago de Cuba gereist, wo mir jemand eine Gruppe namens Freunde von Antonio Martín vorstellte. Das war kein guter Name, also fanden wir den neuen. Der jüngste Musiker war 76 Jahre alt und der älteste 84. Wir nahmen ein Album auf, dann kamen die fünf nach Madrid, um die Aufnahme vorzustellen, es war die erste des neuen Labels. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann wären wir jetzt nicht hier. Das Konzert war in der Casa America in Madrid, an dem Tag war die letzte Seite von El País nur Vieja Trova Santiaguera gewidmet. Die Musiker waren für 20 Tage gekommen, blieben aber mehr als doppelt so lang, denn es kamen immer mehr Termine hinzu. Im folgenden Jahr gingen wir nach Deutschland. Das zweite Konzert dort war in Hamburg in der Kampnagel-Fabrik, und als wir ankamen, war da eine Frau, um die Musiker schon einmal zu sehen, weil sie ihren Auftritt in Kiel organisierte. Das war Zazie, und seitdem sind wir zusammen.

Z. S.-W.: Er brachte mich in die Garderobe, und da sitzt ein Haufen von alten Kerlen, und ich dachte, o Gott, worauf hast du dich da eingelassen! Aber Manuel meinte, wenn sie auf der Bühne seien, dann seien sie ganz anders. Das heißt, bis zum Bühnenrand sind sie begleitet worden, und dann betraten sie die Bühne, und dann ändert sich alles. Am Ende standen schon Leute bereit, um sie aufzufangen und in die richtigen Gänge zu leiten …

Die Vieja Trova Santiaguera wurde dann in Deutschland durch den Film von Wim Wenders berühmt, »Buena Vista Social Club«.

M. D.: Der Film war drei Jahre später. Zu Beginn schien Nubenegra ein »kubanisches« Label zu sein. Aber einmal brachte ich in Madrid zwei junge Sängerinnen aus Äquatorialguinea auf die Bühne, die Hijas del Sol. Ein paar Wochen später war ich mit Vieja Trova in Spanien unterwegs, und ich spielte ihnen einen Song der beiden vor. Erst sagte niemand etwas, aber dann, ein paar Kilometer weiter, fragte der Älteste, Aristóteles Limunta: Warum lässt du das nicht noch einmal laufen? Das war das Signal. Also habe ich auch mit den Hijas del Sol gearbeitet. Ich habe gerne ursprüngliche Musik, aber sie muss zugleich auf der Höhe der Zeit sein. Wir haben für ein großes Publikum Musik gemacht.

Aber wie kamen Sie dann auf die Westsahara?

M. D.: Das begann schon vor Nube­negra. Anfang der 80er Jahre, als ich noch Journalist und Herausgeber einer Reihe von Schallplatten mit Folkmusik war, sprach mich der Informationsminister der Sahrauis an, er wollte, dass ich eine Doppel-LP veröffentliche, »Polisario vencerá – Polisario wird siegen«, die dann später im Rahmen unserer CD-Kompilation »Sahrauis« noch einmal neu erschien. Damals sagte ich dem Minister: Die Texte sind sehr politisch, aber die Musik ist Folk, also habe ich es herausgebracht. Wenn Sie aber einmal etwas mehr Traditionelles machen wollen, das würde mich interessieren. Also, 15 Jahre später kontaktierte er mich tatsächlich, er sagte, es gebe das 6. Festival der traditionellen Musik in den Flüchtlingslagern beim algerischen Tindouf, wir haben Sie vorher nie eingeladen, weil es immer im Sommer stattfand, wenn es sehr heiß ist, aber diesmal ist es im Oktober. Ich frage also Zazie: Hast du Lust, mit in die Westsahara zu reisen? Und wir waren überrascht. Wir kannten algerische und marokkanische Musik, aber wir hatten keine Ahnung von sahrauischer Musik. Natürlich kannte ich von »Polisario vencerá« her die Gruppe Martír Luali, aber unter diesem Namen spielten wechselnde Musiker, und es ging um Aufklärung über die Situation der Sahrauis. Es war also für uns sehr gut, dieses Festival zu besuchen, wo wir andere Musik kennenlernten, die traditionelle Haul-Musik.

Z. S.-W.: Unser Buch beginnt genau dort, 1997, als Manuel mich anruft und fragt, ob ich ihn in die Westsahara begleite, und ich entgegne als erstes: Wer sind die Sahrauis? Und dann hat unsere Geschichte mit Mariem angefangen. Wir saßen in der Wüste, es war eine wunderbare Nacht, da war eine große Bühne aufgebaut, dann betritt eine Gruppe die Bühne, bei 24 Musikern habe ich zu zählen aufgehört. Dann gab es eine Ansage aus dem Lautsprecher, die ich nicht verstand, aber mein Nachbar sagte, jetzt singe Mariem Hassan. Also, für mich war die Haul-Musik zuerst sehr, sehr fremd, weil alle Frauen mit diesen hohen Stimmen gesungen haben. Als ich aber Mariem hörte, dachte ich: Wow, das ist etwas Besonderes!

Sie haben damals auch gleich Aziza Brahim getroffen.

Z. S.-W.: Aziza hatten wir schon vor Mariem kennengelernt. Aziza, das war der erste musikalische Kontakt. Sie war damals noch ganz jung, und sie hatte eine gute Verbindung zu dem Gitarristen Najim Allal, er spielte, und sie sang. Sie war dann aber bei der ersten großen Tournee der Gruppe Leyoad mit Mariem und Najim in Europa nicht mit dabei, weil sie sich kurz vorher ein Bein gebrochen hatte. Aber sie war ohnehin anders, sie wollte nicht die traditionelle Musik und hat sich dann nach und nach selbst entwickelt. Heute nimmt sie im Grunde die Rolle ein, die früher Mariem Hassan innehatte, und zwar in ganz Afrika. Ich habe sie bei ihrem letzten Konzert hier in Berlin vor afrikanischem Publikum erlebt, das war unglaublich, wie die Afrikaner ihr zugejubelt haben. Sie hat auch in Theater und Film mitgewirkt, sie arbeitet mit spanischen Musikern, sie wird zunehmend modern, aber egal, was sie tut, sie setzt sich immer für ihr Land ein.

M. D.: Auch Mariem machte mehr und mehr, und es war dann so, dass sie die Aufnahmen den Dichtern der Sahrauis vorspielte und fragte, ob das noch in den Grenzen der Haul-Musik bleibe.

Z. S.-W.: Die Sahrauis haben immer Gemeinschaftsprojekte, eigentlich drängelt sich niemand nach vorne oder will besser sein. Aber nach und nach haben wir Mariem klargemacht, dass sie viel mehr bewirken kann mit ihrer Stimme.

M. D.: Als wir mit den Aufnahmen begannen, das war mit der Gruppe Leyoad, fragte ich: Mariem, warum singst du nur zwei Songs, warum nicht mehr? Sie antwortete: Nein, wir sind soundso viele, da steht mir das nicht zu.

Z. S.-W.: Zuerst war ihr das fremd, aber durch die Begeisterung der Menschen, die mehr über sie und die Geschichte der Sahrauis erfahren wollten, hat sie die Rolle als eigenständige Künstlerin schließlich angenommen. Das war unglaublich, wie bei jedem Konzert das Publikum von ihrer Musik fasziniert war. Nach dem Auftritt in Neuseeland, ich war mit ihr unterwegs, kam eine Gruppe von Frauen hinter uns her und wollte mit ihr sprechen. Ich übersetzte, was sie sagten: Mariem, wir verstehen deine Sprache nicht, aber du singst dich direkt in unsere Herzen. Man vergisst sie einfach nicht. Und es ist unglaublich – sie hatte die ganze Zeit über Krebs. Und dann stand sie auf der Bühne, und das Publikum hat ihr immer wieder Kraft gegeben.

M. D.: Als wir das erste Soloalbum mit ihr aufgenommen hatten, erfuhr sie, dass sie Brustkrebs hatte. Das war 2005. Sie sagte: Bringt die Aufnahme noch nicht heraus, ich möchte noch einen Song hinzufügen. Das war dann der Titelsong »Mutamanijat«, spanisch »Deseos«, also »Wünsche«, in dem es heißt: O Gott, hilf mir, dass ich fortfahren kann. Sie starb zehn Jahre später an der Erkrankung. In der Zeit hatte ich zu entscheiden über die Konzerte und die Aufnahmen und alles, während sie in Behandlung war. Ich fragte: Mariem, vielleicht möchtest du kürzertreten ... Aber sie wollte nie aufhören.

Z. S.-W.: Am Anfang waren wir nicht sehr beliebt mit dem, was wir machen wollten. Eine tolle Zusammenarbeit gab es später zwischen Mariem und dem sahrauischen Dichter Lamine Allal, dem Bruder des Gitarristen Najim Allal. Manuel hatte immer gesagt, was ihm nicht aus dem Kopf gehe, sei die Rede, die der spätere spanische Ministerpräsident Felipe González 1976 in den Flüchtlingslagern gehalten und in der er gesagt hatte, dass die spanischen Sozialisten immer an der Seite der Polisario-Front gegen reaktionäre Regierungen wie die marokkanische stehen würden. Manuel meinte, man müsse etwas machen, damit sie nicht in Vergessenheit gerate. Der Song »Shouka«, »Dorn«, der dabei herausgekommen ist und in dem Mariem auf die Rede von González mit dem Bild von der Rose antwortet, ist großartig.

González hat sich, als er an die Regierung kam, natürlich um 180 Grad gewendet ...

Z. S.-W.: Sein erster Akt war, den sahrauischen Botschafter auszuweisen. Das Verrückte ist: Mariem ist in dem Jahr geboren, in dem Spanien seine Kolonie Westsahara in eine Provinz umgewandelt hat. Das war 1958. Alle Sahrauis wurden zu Spaniern erklärt, hatten spanische Ausweise. Dann kamen Krieg, Besatzung, Flucht, Exil. Eigentlich ist das alles unfassbar. Auch, dass sie immer noch da sind. Aber der ganze Betrug an den Sahrauis ist bereits durch die Tatsache der Pässe gut dokumentiert.

Die Begegnung mit Mariem Hassan fiel in die Zeit des Waffenstillstands, der seit dem Herbst 2020 beendet ist. Viele Sahrauis vor Ort scheinen froh zu sein, dass der Krieg weitergeht. Sie sagen, die Marokkaner hätten die Waffenruhe nur benutzt, um ihre Position auszubauen.

Z. S.-W.: Das war schon so, als wir dort waren. Die Jugend wurde rebellisch. Es ist wirklich unglaublich, wie lange sie jetzt im Exil leben und wie stark sie dabei geblieben sind. Es ist ja ein erstaunliches Volk. Als ich das erste Mal in die Flüchtlingslager kam, hat es mich umgehauen, wie gut organisiert sie waren. Die Schule, das Krankenhaus, die Wasserversorgung … Wenn ich frühmorgens aus dem Zelt trat, habe ich überall diese kleinen Wichte mit ihren Schulranzen gehen sehen. Die älteren Kinder haben sie überallhin in die Welt geschickt, damit sie besser ausgebildet werden, vor allem nach Kuba. Was erwartet man normalerweise von einem Flüchtlingslager: nichts Gutes. Und dann trifft man da ein fröhliches, intelligentes Volk und ist sprachlos.

M. D.: Wir sind Rentner. Für mich und meine Gesundheit wäre es das beste, alles zu stoppen, aber …

Z. S.-W.: Du wirst nie aufhören!

M. D.: Aber wir machen weiter. Nubenegra hat insgesamt an die 80 CDs veröffentlicht, davon sind nur fünf mit Mariem. Doch die Titel von Mariem machen mehr als die Hälfte aller Einnahmen und Besuche unserer Seiten im Internet aus. Viel kommt aus den USA, Spanien, was das Geld angeht. Aber den größten Anteil hat Marokko, nicht Marokko selbst, sondern die besetzte Westsahara. Die Sahrauis, die den Youtube-Kanal besuchen. Jeden Monat fügen wir ein neues Video mit Mariem hinzu. Vor zwei Jahren hatten wir 15.000 Abonnenten, jetzt hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, dank Mariem.

Z. S.-W.: Die Künstler bekommen immer noch Tantiemen. Es sind Verträge abgeschlossen worden. Es gibt auch etwas wie die GEMA.

M. D.: Vor drei, vier Jahren erhielt ich eine Anfrage wegen zwei Songs einer Gruppe aus Venezuela. Es gab dafür 5.000 US-Dollar. Als die Gruppenmitglieder das Geld erhielten, sagten sie gleich: Oh, wir spielen weiter! Erst vor kurzem wurde ich auch für den belgischen Film »Cool Abdoul« über einen Boxer nach einem Song von Mariem gefragt.

Z. S.-W.: Die Musik von Nubenegra ist immer noch beliebt.

M. D.: Das ist der Grund, warum wir weitermachen. Es gibt viele Leute von Hilfsorganisationen für die Sahrauis und auch andere, die etwa für Dokumentationen Musik brauchen. Es geht nicht um Geld.

Z. S.-W.: Ich bin leider seit einiger Zeit ein bisschen in der Krise. Ich hoffe, dass ich das noch ein wenig aufschieben kann. Es ist sehr unangenehm, wenn man gedankenflüchtig wird. Mein Leben war ein laufendes Abenteuer, und jetzt kommt diese Zeit der Vergesslichkeit und auch der Erinnerungen, die man gerne vergessen möchte, das ist schon gemein. Mariem ist jetzt auch in dieser dämlichen Zeit, in der ich stecke, ein Vorbild für mich, ich denke immer: nein, nicht jammern, gegenhalten! Auch Manuel ist ein Phänomen. Gott sei Dank übernimmt seine Tochter Lucía Nubenegra.

Eine Zeitlang sprach man gerne von Weltmusik. Traditionelles, das war Weltmusik. Ist deren Zeit vorbei?

Z. S.-W.: Ich glaube nicht, dass die Weltmusik zu Ende ist. Sie wird überall noch gespielt. Es gibt immer wieder dieses Wunder, wenn da plötzlich ein Song kommt, der die ganze Welt vereint. Wo alle sagen: Wow! Das ist die Weltmusik. Musik kennt keine Grenzen hinsichtlich des menschlichen Verhaltens. Musiker, die aufeinandertreffen, freuen sich, man merkt nichts von Abneigung und Neid. So war es sogar, als auf einer Tournee marokkanische Musiker und Mariem Hassan zusammentrafen – was Marokko unbedingt verhindern wollte. Musiker respektieren sich in aller Welt.