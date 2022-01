»Bochum solidarisch gegen Coronakrise und ›Querdenken‹«. Protest gegen die von der Gruppierung »Querdenken 234« angekündigte Großdemonstration, bei der ein Aufmarsch von Neonazis erwartet wird. Sonnabend, 29.1., 15 Uhr, Bochum, ­Tana-Schanzara-Platz. Veranstalter: Antifaschistische Gruppe 5

»Ehrung der Hamburger Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus«. Gedenkveranstaltung. Keine Anmeldung erforderlich. Sonntag, 30.1., 15 Uhr, Hamburg, Ehrenhain Ohlsdorfer Friedhof, Bergstraße. Veranstalter: Gedenkstätte Ernst Thälmann

»Vierte Mahnwache gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumungen. Für Beschlagnahmung von spekulativem, bezugsfertigem Leerstand!« Wir fordern: Zwangsräumungen stoppen, Leerstand beschlagnahmen und als Wohnraum für Menschen mit und ohne Migrations- oder Fluchtgeschichte herrichten. Sonnabend, 29.1., 12 Uhr, Berlin, Rotes Rathaus, Rathausstr. 15. Veranstalter: Berliner Obdachlosenhilfe

»Sachspendenaufruf für People on the move in Bihac«. Trotz fehlender Medienresonanz bleibt die Lage von Geflüchteten an den Außengrenzen der EU katastrophal. Wir sammeln v. a. Kleidung, Hygieneartikel und Elektronik. Weitere Infos: frachcollective.noblogs.org. Sonntag, 30.1., 12–18 Uhr, Berlin, Sammelstellen: Wagenplatz Lohmühle, Lohmühlenstr. 17, und Aequa Community Centre, Exerzierstr. 14. Veranstalter: Frachcollective u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.