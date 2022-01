Einmalig: Die Maßnahme

Schon 2016 wurde im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie »Die Maßnahme«, die von Hanns Eisler vertonte Brecht-Parabel vom »jungen Genossen«, der nolens volens revolutionäre Vorhaben vergeigt, in der Tradition der Uraufführung vom 13. Dezember 1930 (übrigens in der alten Berliner Philharmonie in der Bernburger Straße) präsentiert. Waren es vor 92 Jahren Arbeiterchöre, die dem »Kontrollchor« ihre Stimme gaben, so übernahmen in Fabiane Kemmans Regie lokale Laienchöre den Part. In der 2022er Neuinszenierung, die mit dem 1927 entstandenen Liederzyklus »Pfad des Oktober« (des Komponistenkollektivs Prokoll) kombiniert wird, gesellen sich noch der Moskauer Profichor Intrada und das Synagogal Ensemble Berlin hinzu.