Notizen unterm Kopfkissen

Reinhard Schultz/imago images Rauher Umgang bricht das Eis: Der tote Leo Trotzki (Mexiko-Stadt, August 1940)

Gerry Murphy ist ein klassischer Dichter strenger Observanz. Das schließt nicht aus, dass die Weltsicht des Iren, von einem modernistischen Kaleidoskop gebrochen, respektlos, unkonventionell und einmalig ist. Der 1952 in Cork geborene »Skriptor« (so einer seiner Gedichttitel) greift auf eine Tradition zurück, die beispielsweise bei den »drachengleichen Tropen« des auch von den Situationisten geliebten persischen Kollegen Omar Chayyam (1048–1131) ansetzt. Oder gleich bei den Versen seiner Mutter, »die flugs niedergeschriebene Notizen unter dem Kopfkissen verbarg«.

Eine Auswahl seiner mit abgründigem Humor und Swiftschem Sarkasmus gespickten Lyrik ist in der Übertragung von Jürgen Schneider unter dem Doppeltitel »Setting the Globe in Motion/Den Globus in Bewegung setzen« erschienen. Die Übersetzungen ins Deutsche finden sich neben den englischen Originalen.

Etliche der Gedichte sind Reminiszenzen an literarische Vorgänger und Zeitgenossen wie Aischylos, Paul Durcan, Albert Camus, Pablo Neruda, Czeslaw Milosz, Matthew Sweeney, David Kavanagh, Boris Pasternak, Antón Avilés de Taramancos, Federico García Lorca, Johann Wolfgang von Goethe und Charles Baudelaire. Zu genießen sind originell bearbeitete Pastiches, die im Verlauf des von Murphy über den ganzen Erdball hinweg geführten poetischen Gesprächs in einen erstaunlichen Zusammenhang gebracht werden, der historische Kriege und politische Händel übergangslos mit der Gegenwart verbindet.

Selbst wenn diese Verbundenheit über Jahrhunderte hinweg nur eine so schlichte wie melancholisch stimmende Wahrheit zutage fördert: »Die Welt liegt darnieder, und der Wind bläst / hin und wider / den Staub von Alexander und Caesar / Tara ist unter Grünland begraben, und was Troja angeht … / selbst die Engländer – auch sie – werden wie wir – sterben.«

Zum Schaden der Linken beim »Scheitern des Kommunismus« sorgt Murphy für geistreichen Spott: »Keiner ist gewillt / das Rätsel zu lösen, / außer Anarchisten, durchwühlend / die Müllhalde der Geschichte«. Womöglich ließen sich ohnehin nur noch schlecht entsorgte Erinnerungen an politische Zerrfiguren und anstößige Witze über den bekanntlich etwas rauhen Umgang »Unter uns« finden: »Im August 1940 / schickte Stalin Mercader / nach Mexico-City, / um vorsichtige Verhandlungen / mit Trotzki aufzunehmen, / um das Eis zu brechen, / sozusagen.«

Murphy ist kein »Philosoph, wie alle anderen«, ohne »ein paar Fotografien von einstigen Geliebten« auf dem Nachttisch »und eine Handvoll Gedichte ihnen zu Ehren.« Gerade seine Liebesgedichte haben es in sich, denn bekanntlich ist jederzeit »Platz für weitere Dornen« am Rosenstrauch.

Der bei Moloko Print erschienene Gedichtband ist mit Illustrationen aus der Serie »Propositions« des 2019 verstorbenen nordirischen Künstlers und Romanschriftstellers Micky Donnelly versehen.