Georg Christoph Biller tot

Der langjährige Leiter des weltberühmten Leipziger Thomanerchors, Georg Christoph Biller, ist tot. Der 66jährige sei am Donnerstag nach langer Krankheit gestorben, teilte die Stadt Leipzig am Freitag mit. Biller hatte den traditionsreichen Knabenchor seit 1992 als 16. Nachfolger von Johann Sebastian Bach geleitet und an die Weltspitze geführt. Anfang 2015 hatte er das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. (dpa/jW)