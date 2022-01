Stadtrat Dresden sitzt Hilfe für Flüchtlinge aus

In einer Erklärung der Seebrücke Dresden vom Freitag heißt es:

Am 27. Januar hat der Dresdner Stadtrat zum dritten Mal die Abstimmung vertagt, ob Dresden Sicherer Hafen wird, um sich gemeinsam mit anderen Städten für sichere Fluchtwege und ein menschenwürdiges Ankommen für Menschen auf der Flucht stark zu machen. Bis zu diesem Tag gehörte es zum guten Ton im Stadtrat, dass Punkte, zu denen Gastredner*innen sprechen, auf den Zeitpunkt nach der ersten Pause vorgezogen werden. Mit seinem Votum dagegen sorgte der OB gemeinsam mit den Stadträt*innen von CDU, FDP, Freien Wählern und AfD dafür, dass der Tagesordnungspunkt als vorletzter aus Zeitgründen nicht behandelt wurde. Anders als 2018 und 2020 war diesmal eine von der Zivilgesellschaft getragene Petition an die Stadt Grundlage der Abstimmung. (…) »Einem Teil des Stadtrats ist es egal, dass Menschen an den Grenzen Europas sterben. Im gut geheizten Saal feilschen alle um Formulierungen und verschieben Entscheidungen. Diese Salamitaktik zermürbt. Sie ist unmenschlich gegenüber allen, die auf der Flucht sind und respektlos gegenüber denen, die sich für Geflüchtete engagieren«, macht Juliane Assmann deutlich.

Die Rote Hilfe forderte in einer Stellungnahme am Freitag Entschädigung für alle Betroffenen und Schluss mit Berufsverboten:

Am 28. Januar jährt sich zum 50. Mal die Verabschiedung des Radikalenerlasses. (…) Millionen geheimdienstlicher Überprüfungen, Zehntausende von Verhören und weit über 1.500 vollstreckte Berufsverbote waren die Folge. Das Material lieferte der von Altnazis aufgebaute Inlandsgeheimdienst mit dem irreführenden Namen »Verfassungsschutz« (VS). Um die sogenannten Regelanfragen zu jedem Anwärter zu bewältigen, wurde der VS zu einem gigantischen und nahezu unkontrollierbaren Apparat aufgebläht. (…) Es folgte eine mehr als zehn Jahre andauernde Hexenjagd auf radikale Linke, die bis hinein ins linksliberale und sozialdemokratische Lager Opfer forderte. Rechte waren trotz der offiziellen »antiextremistischen« Begründung des Radikalenerlasses faktisch nie betroffen. (…)

Die ungezählten Betroffenen der 1970er und 1980er Jahre fordern bis heute vergeblich Rehabilitierung und Entschädigung. Statt dessen hat die neue Bundesregierung ausgerechnet zum 50. Jahrestag des Radikalenerlasses angekündigt, wieder verstärkt auf die unheilvolle »Gewährbieteklausel« zurückgreifen zu wollen, um »Verfassungsfeinde« schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Begründet wird dies wieder einmal mit der Gefahr eines »Extremismus von links und rechts«. Dass ausgerechnet der mit der rechten Szene eng verbundene Inlandsgeheimdienst erneut mit der Beurteilung der vermuteten »Verfassungstreue« beauftragt wird, lässt schon jetzt erkennen, gegen wen sich die Jagd auf »Verfassungsfeinde« erneut richten wird. Hierzu erklärt Anja Sommerfeld, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.: »Die Rote Hilfe e. V. erteilt zum 50. Jahrestag des Radikalenerlasses erneut allen Bestrebungen, das antidemokratische Repressionsinstrument der Berufsverbote wiederzubeleben, eine klare Absage. Wir fordern die längst überfällige Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen. Der sogenannte Verfassungsschutz muss endlich entmachtet und aufgelöst werden.«