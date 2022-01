Erin Schaff/Pool via REUTERS Euphorie bei Xiomara Castros Einführung in das Präsidentenamt am Donnerstag in Tegucigalpa

Die Stimmung im Stadion der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa war euphorisch. Der Tag werde »in unsere Geschichte eingehen, als der einer Generation, die sich entschieden hat, frei zu sein«, erklärte die gewählte Präsidentin von Honduras, Xiomara Castro, am Donnerstag (Ortszeit) unmittelbar nach ihrer Vereidigung als erste Frau im höchsten Staatsamt des Landes. »Unsere Vision der Welt stellt den Menschen vor den Markt. Frauen von Honduras, ich werde für eure Rechte kämpfen. ¡Hasta la victoria siempre!«

Zehntausende Menschen waren bereits den ganzen Tag über in der Hauptstadt auf den Beinen gewesen, um die Amtseinführung von Castro zu feiern. Bereits zu Beginn der in Fernsehen und Internet übertragenden dreistündigen Vereidigungszeremonie mussten Sicherheitsleute der Präsidentin zujubelnde Menschen freundlich, aber bestimmt dazu auffordern, auf ihren »Plätzen zu bleiben«. Im Stadion selbst hatten sich Tausende Anhänger der neuen Regierung auf den Zuschauerrängen versammelt, viele in roten T-Shirts der Linkspartei Libre, mit Fahnen, Transparenten und der Nationalflagge von Honduras.

Anwesend waren zahlreiche internationale Delegationen, in der Mehrzahl durch die Vizepräsidenten der jeweiligen Staaten vertreten. Ein Redner dankte den Vertretern der links regierten Länder Venezuela, Bolivien, Kuba sowie der Dominikanischen Republik für ihre Solidarität und Hilfe »während der schweren Zeit nach dem Putsch von 2009«. Heute sei »die Demokratie nach Honduras zurückgekehrt, es ist der Tag des Volkes«, so der Sprecher. Neben Delegationen aus den USA, Spanien sowie der Organisation Amerikanischer Staaten nahmen auch Vertreter aus Taiwan teil – ein Widerspruch zu der im Wahlkampf geäußerten Ankündigung aus dem Umfeld Castros, fortan auf politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China setzen zu wollen.

Der Konflikt um die 18 abtrünnigen Abgeordneten der Partei von Castro spielte während der Zeremonie keine Rolle. Vergangene Woche hatten die Libre-Abweichler – entgegen zuvor mit der Partei Salvador de Honduras (PSH) getroffener Abmachungen – gemeinsam mit der Rechten Jorge Cálix zum Parlamentspräsidenten gewählt. Nur wenig später bestimmten die linken Abgeordneten ihrerseits den laut Vereinbarung vorgesehenen Luis Redondo von der PSH zum Kongressvorsitzenden. Am Vorabend ihrer Vereidigung traf sich Castro mit Cálix und bot ihm den Posten des Kabinettschefs an.

In ihrer Antrittsrede am Donnerstag dankte Castro den Protestbewegungen für ihre zwölf Jahre des Widerstands gegen die »Diktatur« und grüßte die zahlreichen Migranten, die in den »USA oder Mexiko leben müssen, seit die Diktatur uns mit 74 Prozent in Armut und extremer Armut lebenden Menschen zum ärmsten Land Lateinamerikas gemacht hat«. Gegen die soziale Tragödie stehe ihr Vorschlag eines »sozialistisch-demokratischen Staates«, so Castro.

Unter großen Jubel gab Castro bekannt, dass »ab dem heutigen Tag der Strom für eine Million armer Honduraner mit einem Monatsverbrauch von unter 150 Kilowattstunden kostenlos ist«. Finanziert werden solle dies mit einer Erhöhung des Beitrags bei »großem Verbrauch«. In der Wirtschafts- und Umweltpolitik wolle sie »eine Zinssenkung bei Investitionen in die Produktion anordnen«, auf Aufforstung, Industrialisierung und die Förderung des Tourismus setzen. Für Bergbauunternehmen sollten keine neuen Konzessionen erteilt und statt dessen Naturschutzgebiete und der Nebelwald geschützt werden. Für die »politischen Gefangenen« stellte die neue Präsidentin die Freilassung in Aussicht, im Fall der 2016 ermordeten Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Cáceres wolle sie sich für »Gerechtigkeit« einsetzen.

Castro war am 28. November 2021 mit deutlichem Vorsprung in das Präsidentenamt gewählt worden. Ihre Partei Libre hat ihren Ursprung im Widerstand gegen den Putsch 2009, mit dem der damalige linke Präsident Manuel Zelaya aus dem Amt entfernt worden war. Im Oktober 2021 ging sie ein Bündnis mit der PSH ein, für die Unterstützung Castros versprach Libre, deren ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Salvador Nasralla zu ihrem Vize zu machen.